过年孩子拒绝分享玩具？试试这几种方法

很多时候，孩子们都不太愿意分享珍贵的（或不是那么珍贵的）物品，尤其是过年期间，难免走亲戚，如果因为孩子的拒绝分享而出现一些矛盾，那么将非常不堪。那么要如何让孩子愿意分享呢？

1.树立好榜样

如果你想让你的孩子学会分享，那么你必须和他分享。如果你在吃苹果，记得给他一个片；他喜欢用你的彩笔涂色吗？让他和他们一起画画；与你的伴侣分享事情，并引起注意。

2.归属感

孩子的东西和玩具是他的整个世界，要学会尊重他们。虽然这些东西可能都不是孩子购买的，但这些东西仍然是属于他的。如果你需要借点东西，一定要在你用完后问并说声谢谢；最重要的是，当退还时，请确保问题物品处于良好状态。

3.设置时间

如果孩子不想和别人分享他的玩偶，那么不妨设定一个时间，并解释当时间到了，就要让另一个孩子玩了。当他看到自己的洋娃娃会回来的时候，他会发现原来这只是借给别人玩，洋娃娃还是属于自己的。

4.因材施教

另一个孩子不愿意和你的孩子分享时，可以把他当做一个教学机会。让你的孩子把自己放在他朋友的立场上，去弄明白为什么他的朋友不愿意分享。比如说：“我觉得那个玩具对你的朋友来说真的很特别，你为什么不找点别的玩儿呢？”

5.分享很有趣

做一些对两个或两个以上的人都有好处的活动和游戏，比如玩拼图、玩棋盘游戏或烤饼干。当目标达成时，告诉他分享这个活动是多么的棒。给他一些东西，让他在游乐场或学校与朋友分享，比如贴纸、小吃或小玩具。当他看到分享会很有趣时，他会更愿意自己去做。

6.分门别类

有些东西是孩子还没有准备好分享，如果你强迫他分享这些东西，那么就可能适得其反，让他产生怨恨。如果有孩子要来家里，那么不妨先采访一下自己的孩子，让他指出不想让别人玩的东西，让后把它们放在一个特别的地方。然后再去挑选那些他愿意分享的东西，比如艺术用品、拼图、棋盘游戏，然后在朋友们来的时候主动拿出来。

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