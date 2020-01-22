尿失禁找上门怎么办？妊娠期前后请注意

尿频是怀孕最早的征兆之一。漏尿或尿失禁也是怀孕期间和产后的常见症状。据一项调查显示，大约54.3%的孕妇说她们的生活质量受到了尿失禁的负面影响，包括日常和情感方面。随着宝宝的生长和出生后的几个星期，症状会加剧。

尿失禁的类型

* 压力性尿失禁:由于膀胱的物理压力而导致的尿失禁。

* 急迫性尿失禁:尿失禁的紧急需要排尿，通常是由膀胱收缩引起的。

* 混合失禁:压力和迫切性失禁的结合。

* 暂时性尿失禁:由于药物或暂时性疾病而导致的暂时性尿失禁，如尿路感染或便秘。

怎么判断是漏尿还是羊水破了?

如果是间歇性地出现，数量较少，那可能是尿液。大多数时候羊水破时，会出现更多的量(常被描述为“涌出”)并且是持续的。白色蜡质或深绿色的液体也表明是羊水。

导致妊娠期尿失禁的原因是什么?

膀胱就在骨盆上方，并由骨盆底支撑着。在怀孕和分娩期间，你的骨盆底肌肉备受考验。妊娠期尿失禁的常见原因包括:

1.压力

当你咳嗽、打喷嚏、锻炼或大笑时，可能会漏尿。这些物理运动会给你的膀胱施加额外的压力，从而导致压力尿失禁。胎儿不断长大后也会给膀胱施加额外的压力。

2.荷尔蒙

变化的荷尔蒙会影响膀胱和尿道。

3.医疗问题

一些导致尿失禁的医学原因包括糖尿病、多发性硬化、焦虑药物或过去的中风。

4.尿路感染(UTIs)

30%到40%未完全治疗的女性会在怀孕期间出现尿失禁。

妊娠期尿失禁的治疗方法是什么?

应对尿失禁的首要是生活方式的改变和膀胱的管理。这里有一些管理膀胱的建议:

1.做凯格尔运动

凯格尔练习来加强骨盆底。这项运动在怀孕前、怀孕期间和产后都是安全有效的运动。

2.建立膀胱日记

记下渗漏最大量的时刻，以便安排计划好行程。这也是膀胱再训练的第一步。膀胱再训练是关于通过延长间隔时间，来教导膀胱容纳更多的尿液。

3.避免碳酸饮料或含咖啡因的饮料

这些饮料中含有天然的利尿成分，怀孕前、怀孕期间和产后都不建议饮用。

4.晚上不要喝太多水

在晚上限制饮水量，避免夜晚频繁起夜和尿失禁。

5.吃高纤维食物

吃富含纤维的食物以避免便秘，这会增加骨盆底的压力。

6.保持健康的体重

额外的体重，特别是在腹部，会增加膀胱压力。产后体重减轻也有助于预防产后尿失禁。

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