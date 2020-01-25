过年别放肆，孕期要学会控制饥饿感

怀孕的时候，因为宝宝每天都在成长，所以准妈妈对营养需求会比较高，相应的更容易出现饥饿的感觉。但是，如果准妈妈食物吃的过多会增加体重，产后会出现肥胖，尤其是过年期间，无数美食诱惑，准妈妈们该如何控制自己的饥饿感呢？

怎样控制孕期饥饿感？

1.吃好早餐

准妈妈的早餐一定要吃，不要在睡觉前吃得太丰盛，因为准妈妈白天的时候可以消耗出身体中的一些热量。所以，最好把丰盛的食物放在早餐中去食用。

2.补充水分

多数时候，准妈妈身体产生的饥饿感觉，都是因为缺乏水分引起的。所以，当准妈妈感觉有些饥饿的时候，可以先喝一些水，水的补充对准妈妈和胎儿是非常有利的。

3.少食多餐

很多准妈妈一次会吃很多东西，这样会导致胃部变大。其实少食多餐可以让准妈妈的胃部小一些，同时也会降低饥饿感，身体也会更健康。

4.避免甜食

其实甜食只会提高准妈妈身体中的热量，并不会将准妈妈的饥饿感觉消除。而且，甜食不利于准妈妈与胎儿的健康。

5.要有事情做

准妈妈可以找一些事情做，让自己尽量忙碌些，这样可以避免一直想着吃东西的想法。

适合孕期吃的点心

1.饮用牛奶

准妈妈在孕期需要补充充分的钙质，牛奶中含有很丰富的钙质，可以很好的补充孕期所需要的钙质，而且还可以让准妈妈有饱腹感。如果准妈妈在孕期有睡眠不佳的问题，牛奶是可以促进睡眠帮助准妈妈放松的最佳选择。

2.各类坚果

坚果中含有的脂肪很健康，有利于胎儿的脑发育。所以，准妈妈可以在饿的时候吃一些坚果，这样不但可以补充丰富的营养，还可以解决饥饿感。

3.生菜色拉

生菜色拉中含有的热量会比较低一些，吃这些可以让准妈妈摄取很多的维生素与矿物质，满足准妈妈的食欲。准妈妈可以将蔬菜、坚果、水果、干果等混合在一起，调制成美味色拉来食用。

4.吃水煮蛋

鸡蛋中含有很丰富的蛋白质，对细胞还有组织的生长很有好处。准妈妈在出现饥饿的时候，可以吃一颗水煮蛋，在补充蛋白质的同时热量也不会增高。

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