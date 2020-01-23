春节亲戚逗娃，这些方式要拒绝

可爱的宝宝总是受到别人的喜欢，很多人也十分喜欢用逗宝宝的方式来表达喜爱。但是爸爸妈妈知道吗？在逗宝宝的过程中，存在着不少危害孩子健康的行为，这些行为往往会被爸爸妈妈或者是其他人忽视，可能一不小心就伤害到了宝宝。所以为了宝宝的健康，一定要阻止亲戚用以下的方式来逗宝宝。

1.荡秋千

荡秋千是很多宝宝喜欢的一种娱乐方式，也是家长最常见的逗宝宝开心的方式之一，但是在荡秋千有着不小的安全隐患，在玩耍的过程当中，很容易造成孩子的关节错位的情况。

2.挠痒痒

这个也是很多家长常见的逗宝宝开心的一个方式，虽然这样的方式可以拉近孩子与爸爸妈妈之间的距离，但是这种方式是不可取的。因为在挠宝宝的过程中，宝宝很容易因为大笑而缺氧，严重的话还会导致孩子窒息。

3.举高高

很多孩子都很喜欢这样的方式，因为这样很新奇，但是在这个新奇的背后也存在着很大的危险。因为爸爸妈妈如果没有同时接到孩子的身体和头部，很容易导致孩子头部与身体造成错位，对孩子的健康造成严重的危害。

4.捏鼻子

很多的家长总是喜欢捏着孩子的鼻子，但是家长知道吗？这种行为存在着很大的危害，因为孩子的鼻子是十分的娇嫩以及脆弱的，如果家长用力的捏孩子的鼻子，那么可能会伤害到孩子的鼻子，让孩子出现流鼻血或者是出现鼻粘膜受损等状况，有的孩子还可能因为被感染，引发了其他的病症。

还有一点要注意的是，如果大人的手不干净或者手上有着病菌，那么孩子是还很容易引发病毒性感冒的。

5.玩私处

尤其是对男宝宝而言，很多的长辈总是喜欢拿着孩子的小鸡鸡开玩笑，有时候还会伸手拉扯孩子的小鸡鸡，但是这样的行为是非常危险的。因为孩子的生殖器非常脆弱，家长拉扯孩子的生殖器，是很容易伤害孩子的生殖器的，有时候还会上孩子的私密部位受到感染。

家长要想表达自己对宝宝的爱意，还是用一些健康、温和的方式为好。

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