孕期摸肚有讲究，一定要注意！

孕妈妈抚摸肚子是常见的和宝宝交流互动的方式之一，但是最近有一个说法，那就是摸肚子会造成胎儿脐带绕颈。这个说法令很多爸爸妈妈感到十分惊恐，这是真的吗？

孕期抚摸肚子，有讲究

很多孕妈妈都通过抚摸肚子的方式来和孩子交流，但是家长知道吗？抚摸肚子也是有讲究的，不是随意的乱摸的哦。因为错误的抚摸方式对胎儿也会造成严重的危害。但是抚摸方式和胎儿脐带绕颈却没有直接的关系，所以孕妈妈也不要过度的担心。

其实胎儿脐带绕颈是常见的现象，造成胎儿脐带绕颈大多是因为胎儿脐带过长、胎儿过小、同时羊水过多、胎动频繁等。通常来说，胎儿脐带绕颈一般是绕一圈或者是两圈，绕三圈的情况是比较少见的。但是胎儿绕颈的现象一般几天之后就会恢复，如果没有恢复的话，家长也不要过度的担心，因为医生会给予专业的建议和指导。

抚摸肚子要注意什么？

抚摸肚子也是讲究方式方法的，如果方式不当的话会胎儿也会造成伤害，那么到底要注意什么呢？

1.孕妈妈到了孕晚期的时候容易出现宫缩，如果孕妈妈频繁抚摸的话可能会造成胎儿早产，所以孕妈妈一定要注意了。

2.如果有早产现象，孕妈妈最好不要摸。

3.胎动频繁、或者是出现不规则的宫缩时，孕妈妈最好也不要抚摸胎儿。

正确的抚摸方法

我们都知道抚摸是孕妈妈和胎儿交流、互动的主要方式，所以让孕妈妈不抚摸肚子显然是不可能的事情。而且孕妈妈抚摸肚子能够安抚胎儿的情绪，对胎儿的成长发育也是有一定好处的。但是抚摸肚子是有讲究的，家长要谨记的就是不要频繁的抚摸。

那么接下来我将接绍几种正确的抚摸方式，希望对孕妈妈们有所帮助。

1.动作要轻柔，要注意时长，不宜长时间抚摸。孕妈妈可以尝试在腹部处于松弛的情况下抚摸，可以左左右右，上上下下来回抚摸腹部。

2.待孕期达到4个月之后，孕妈妈可以尝试另一种抚摸方法。孕妈妈可以平躺，使腹部处于放松的状态，然后抚摸。同时，孕妈妈可以用手指轻轻的按压腹部，也可以做一些拍打的动作，但是动作一定要轻柔。

孕妈妈要想和胎儿互动，抚摸腹部是一个不错的选择，但是一定要讲究方式方法，同时也要保持轻松愉悦的心情，这样才不会对胎儿造成伤害。

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