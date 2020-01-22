新生儿留在手术室观察，流浪犬溜入将其咬死

据《印度时报》报道，近日，印度北方邦发生一起新生儿意外死亡案件。一只流浪犬溜进医院手术室，咬死了一名刚出生3小时的婴儿。事发后，医院方面竟想掩盖真相，谎称孩子生下来就是死胎，还想花钱息事宁人，让孩子亲属不要公开此事。

新生儿被流浪犬咬死，院方想私了掩盖真相

今年1月13日，一名男子陪同妻子来到法鲁卡巴德城镇的阿卡什甘加医院生产。医院的工作人员告诉他孩子可以顺产，但不久后通知他需要接受剖腹产。随后，他将妻子送进手术室。

大概一小时后，医生告诉该男子，剖腹产手术很成功，产妇已经送进病房休息，新生儿还留在手术室观察，过一会就可以看见自己的孩子了。

没过不久，正在手术室外等候的爸爸突然听到手术室里有人喊“有狗！有狗！”。意识到宝宝有可能遭遇不测，爸爸马上冲进手术室，看到孩子躺在血泊里，左眼和胸部被狗咬过的痕迹。

爸爸当即批评医生和护士存在看护过错，然而医院的工作人员不但毫无愧疚之意，还试图用钱私了，并要求家属隐瞒此事。家属对医院方面的做法十分不满，于是向警方报案。

警方认定医院存在过失，黑医院被查封

法医鉴定后认为，孩子出生时非常健康，但因为医院的过失导致孩子被流浪犬咬死。据悉，警方已将这起案件移送检查机关，检方将以过失杀人罪起诉涉事医院院长和直接责任人。

在调查过程中警方还发现，涉事医院没有办理营业执照，多年来一直非法行医。目前，警方已查封涉事医院，并将深入调查这起案件。

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