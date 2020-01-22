新型肺炎已确诊440例！给宝宝戴口罩，这些常识你得了解

最近，因为流感和「武汉肺炎疫情」很多人都很紧张，特别是家里有娃的。不少宝妈纷纷给宝宝戴上了口罩，但很可惜相当多的人没有选对、戴对。下面给大家好好说说宝宝冬天戴口罩的正确姿势。

据悉，截至1月21日24时，国家卫健委收到国内13省(区、市)，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例440例，死亡9例。大家外出时可一定要戴好口罩啊~

宝宝多大可以戴口罩?

正规的口罩适合给3岁以上宝宝戴，最好别给2岁以下宝宝戴。2岁以下宝宝戴口罩，无法使口罩紧贴脸部，戴了也不起什么效果。

还有就是，口罩的防污性越好，透气性就越差。口罩把脸部捂得很紧，虽然可以抵挡细菌、病毒、PM2.5等侵袭，但不利于宝宝呼吸新鲜空气。与成年人相比，宝宝的肺部功能较差，有了口罩的阻隔，呼吸会变得困难很多，甚至有可能因缺氧发生窒息的情况。

如果一定要带宝宝外出，一定要给他戴好口罩，特别是去人员密集或空气不流通的公共场合时，戴上口罩可以阻挡病菌的侵袭;宝宝患有感冒、肺炎等呼吸道传染病时，戴上口罩可以避免病菌的扩散传播。

当然了，大家最好不要带宝宝出门，让他“家里蹲”吧。

如何给宝宝选口罩?

3个提醒

1. 不要拿围巾当口罩用

围巾是围巾，口罩是口罩，围巾并不能阻挡空气中的一些尘埃活有害物质。围巾不常清洗，上面沾染的灰尘，容易造成呼吸道的疾病，还可能引发宝宝过敏。

2.“儿童专用”往往是骗人的

目前我国还没有制定儿童专用防护口罩的相关标准，市面上出售的“儿童专用(防霾)口罩”大部分名不副实，只是成人口罩的缩小版，大家一定要注意。

3.尺寸要合适

口罩尺寸过大或过小对口罩的过滤作用有着直接影响，大家应根据宝宝的年龄和脸部大小等实际情况来挑选口罩。通常来说，8-10厘米的口罩非常适合给宝宝戴，若有调节大小的功能就更棒了。

2个选择

1.医用外科口罩

医护人员通常在做手术、激光治疗、牙科等医疗操作时佩戴，虽然无法有效抵挡雾霾，但可以阻挡部分粘在飞沫上的病毒进入呼吸道。

2.N95/KN95级医用防护口罩

与医用外科口罩相比，N95/KN95级医用防护口罩的防护能力更强。但是，这种口罩的密封性太好，很容易把宝宝的口鼻堵住影响呼吸，所以育姐不建议大家给3岁以下的宝宝戴。

如果买不到上述口罩，那就先把手边的口罩口罩带上。不管是一次性医用口罩还是防花粉、防晒的都可以，从预防角度来说戴总比不戴好。

给宝宝戴口罩的注意事项

1.宝宝的口罩不能与他人共用，且不能长时间佩戴。宝宝戴口罩超过6个小时，会因为长时间呼吸不到新鲜空气出现抵抗力下降的情况。

2.戴口罩要分清正反面，千万不能里外不分。口罩里面直接和口鼻接触;外面则与外界接触，里外不分会增加宝宝感染病菌的风险。

3.宝宝带上口罩后不要让他把鼻子露在外面，不然也会增加感染病菌的风险。

4.一次性口罩不要重复使用哦~

5.口罩一定要戴正确了，特别要留意口罩边缘的脸的贴合。

最后附上香港卫生署做的《如何正确使用口罩》宣传册的截图：

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