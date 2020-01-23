补充VC防流感和新型肺炎？事实是……

这个冬天不平静，除了流感高发，最近这几天「武汉肺炎疫情」再次出现在公众视野，病例数持续上升。听说，很多朋友补充维生素C作为防护措施。这样做可行吗?请大家接着往下看：

这种说法很有迷惑性，因为很多妈妈都知道，维生素C具有提高机体免疫力的作用，因此理所当然地认为维生素C有预防流感、新型冠状病毒肺炎的功效。那咱们就来简单说说这维生素C(VC)。

来了解VC

vc又叫做L-抗坏血酸，是一种水溶性的维生素，知道为什么喝橙汁、柠檬汁能够补充维生素C了吧～

它存在于很多新鲜的蔬菜水果中。有趣的是，很多动物自身也能合成维生素C，但是人就比较悲催，必须要从食物中获取。不然你让狮子、老虎吃水果吗?

那么，维生素C对人体健康重要吗?

——非常重要!不单单是增强人体对外界环境的抗应激能力和免疫力，它还能：

1. 促进骨胶原的生物合成，利于组织创伤口的愈合;

2. 促进胶原蛋白的合成，防止牙龈出血;

3. 促进牙齿和骨骼的生长，防止牙床出血，防止关节痛、腰腿痛;

4. 促进氨基酸中酪氨酸和色氨酸的代谢，延长肌体寿命;

5. 增强肌体改善铁、钙和叶酸的利用;改善脂肪和类脂特别是胆固醇的代谢，预防心血管病;

6. 减少皮肤黑色素沉着，减少黑斑和雀斑，使皮肤白皙;

7. 收缩毛孔，调整皮肤纹理。

VC并不能有效预防感冒

而维生素C预防感冒的事也并不是信口雌黄，1954年获诺贝尔年化学奖的莱纳斯•鲍林(Linus Pauling)博士，提出了“大量维生素C可以预防感冒”的说法，他说自己每天至少服用12000mg维生素C。如果感冒症状出现，则将其量提高到40000mg。

为了测试维生素C预防感冒的作用，之后几年，科学家们进行了多次精心设计的双盲试验，一组服用维生素C，一组服用安慰剂，却发现维生素C并没能有效地预防感冒。

对此，鲍林老师解释说应该用输液的方式补充维生素C……

我们尚且假设这个观点是正确的，但是一家老小天天静脉输液大量维生素C就为了预防感冒，……反正育姐选择拒绝～

截至目前，还没有哪个权威机构能够拿出有力的数据，证明健康人群服用维生素C能够预防感冒。

感冒虽然与流感、新型冠状病毒肺炎都并不是同一种病毒，但是服用维生素C都是不能够预防的。人民日报也给我们辟谣啦~

VC摄入过量有风险

况且，人体对维生素C的每日摄入量是有限的：

1~4岁儿童每天摄入维生素C的上限是400mg，

4~7岁是600mg，

7~11岁是1000mg。

如果超出这个量，人体可能会出现例如腹泻等不适。

成年人服用维生素C，患感冒后康复速度会比较快，但对于宝宝来说吃与不吃恢复速度区别不大。真正患感冒、流感才吃维生素C，是来不及的。

而且补充维生素C，只是用于缺乏维生素C导致的免疫力低下，对于其他原因引起的免疫力低下无效。

如果宝宝正常饮食，完全能够满足身体需要。过量服用维生素C可是有低毒性的哦!

当然，身体抵抗力弱的人，每天服用合理剂量的维生素C增强免疫力，也不失为一种预防感冒的方法，但这并不是对流感病毒起作用。

如此积极预防才是关键

1.少去公共场所

疾病高发期，尽量少让宝宝去公共场所，就算要去也要带上口罩，建议选择医用外科口罩或N95/KN95级医用防护口罩。宝宝身边的人如果不幸感染流感，一定要跟宝宝隔绝开来。

2.勤洗手

在外出回家之后，吃饭前、上厕所和接触动物之后都要让宝宝洗手。记住使用肥皂或洗手液并用流动水洗手，不用污浊的毛巾擦手，尤其是在咳嗽、打喷嚏之后。

Ps：学会正确打喷嚏

打喷嚏、咳嗽、吐痰一定要使用标准动作。

打喷嚏、咳嗽时使用臂窝或者纸巾等捂住口鼻，

不要用手，不要随地吐痰，避免飞沫的传播。

这不仅是一种避免流感不传播的方式，

也是一种道德教养的体现。

3.勤通风

注意保持家庭和工作场所的环境清洁、良好的通风状态，也是非常重要的。注意打扫居室、开窗通风。一般来说，开窗15分钟，室内的病原微生物都能够排净。

4.按时接种流感疫苗

接种疫苗可以帮助宝宝有效预防流感。只要宝宝出生满6个月，家长就可以带其接种疫苗。

6个月-3岁以内的宝宝每隔1个月接种一次，3岁以上的宝宝接种一次。接种疫苗虽然不能完全杜绝流感病毒，但至少能减少宝宝患病机率，所以不失为一个好方法。

至于新型冠状病毒肺炎，病毒刚出来，目前没有相应的疫苗。

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