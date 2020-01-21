新型冠状病毒已确定会人传人！过年期间必要防护须做好！

相信大家都有关注「武汉肺炎疫情」的相关新闻。现在已确定存在人传人和医务人员感染！而今正值春运高峰，不少旁友担忧、焦虑，甚至恐慌。那么，大家如何在春节期间保护好个人以及家人的健康呢？

最近几天，原本快要被大家忘却的「武汉肺炎疫情」突然再次出现。

1月18日，单日新确诊病例达到59例，1月19日又新确诊了77例。截止至1月20日21时，我国境内累计确诊新型冠状病毒感染的肺炎病例218例。

而且官方信息显示，从最初的未见明显人传人，到不排除有限人传人的可能，再到如今的肯定会人传人!

国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士、国家呼吸系统疾病临床研究专家钟南山于1月20日接受采访时，提醒大家预防和控制最有效的办法是早发现、早诊断，还有治疗、隔离，这是最有效的、最原始的办法。他预估，春节期间得病人数还会有增加。

虽然这次的2019-nCov没有SARS传染性没那么强，官方称仍可防可控，但这绝不是普通的感冒发烧，希望大家都能引起重视。

▲ 少出门

易感人群

40岁以上成年人，儿童罕见。

重点防护人群

相比其他人，≥ 65岁老年人，儿童和孕妇这3类人群抵抗力相对较差，也要多注意。

作为普通人，最好的预防就是远离污染源，具体要做到：

1.远离医院(尤其急诊科、发热门诊、呼吸内科);

2.尽量远离人流密集且封闭的环境，避免近距离接触任何有流感症状的患者;

3.注意个人卫生，避免和有发热咳嗽打喷嚏的人密切接触。如打喷嚏或咳嗽，应使用纸巾或弯曲手肘掩盖口鼻。至于用过的纸巾应丢在有害垃圾箱内，然后彻底清洗双手。

4.如果一定要出门，注意防护，戴口罩。

5.避免近距离接触野生动物，不捕食、购买野味。

▲ 戴口罩

目前，已知飞沫是冠状病毒传播的主要载体，所以大家有必要备好能阻挡飞沫的口罩，并在外出时佩戴起来。

☛ 如何选择

不是所有的口罩都给力。推荐医用外科口罩和N95/KN95级医用防护口罩。

大家在购买时要注意挑选，不是所有所有的无纺布口罩都是医用外科口罩！有些黑心店家只是故意在产品名加上“外科口罩”、“预防病毒”这类关键词混淆视听。

医用外科口罩呢，属于二类医疗器械。医护人员通常在做手术、激光治疗、牙科等医疗操作时佩戴，可以阻挡70%的细菌及病毒。

买它请认准如下图所示的口罩：

医用防护口罩防护级别更高，当然价格要更贵一些。

☛ 佩戴方法

医用外科口罩佩戴法：

医用防护口罩佩戴方法如下：

▲ 勤洗手

俗话说病从口入。关于洗手，我们明确3个要点：其一，学会正确洗手;其三，在餐前便后，触摸口、鼻、眼之前，外出回家，接触垃圾，抚摸动物后，处理食材之前和之后都要记得洗手;其三，用流动的水和使用肥皂(皂液)洗手，揉搓的时间不少于15秒。

以下是正确洗手的7步骤，请务必掌握：

如果外出，建议选择酒精含量>60%(最好可以达到 70%～80%)的消毒湿巾或者消毒液做好手部清洁。

▲ 警惕异常症状，及时就诊

如果出现以下症状，请及时就医：

咳嗽，咳痰;

发热(体温 > 38℃);

日常活动或休息时出现呼吸困难;

深呼吸时感到疼痛;

心跳加快;

感冒或流感好转后，突然病情恶化;

寒战。

敲重点!如察觉身体不适，建议尽量不要外出，待在家中。如出现上述症状，应戴好口罩，及时就医。若不方便去医院，可以联系当地正规公立医院，告知医生症状。

最后希望大家提高警惕做好防护，安全健康过好这个年。

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