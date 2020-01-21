比孕吐更折磨人，妊娠期尿潴留知多少？

对许多女性来说，“经常上厕所”是怀孕的众多表现之一。事实上，在怀孕期间，你的泌尿系统会发生一些重大变化，例如孕激素通过神经系统刺激肾脏扩张，产生更多的尿液。同时，即使宝宝很小，扩张的子宫也会压迫膀胱。

毕竟，子宫开始时只有拳头那么大，要长到能容纳3～4Kg重的宝宝，所以随着宝宝的成长，Ta的体重也可能会压在你的膀胱上，让你不得不更频繁地去洗手间。但是为什么会突然不能小便了?尿潴留需要引起警觉吗?

什么是尿潴留?

尿潴留，或膀胱潴留，意味着你不能完全排空膀胱。在更严重的情况下，你可能无法排尿，即使你很想上厕所。小便其实是一个复杂的过程，涉及大脑、神经和脊髓之间的协调。

当你不能像平时那样正常去洗手间，例如，尿路阻塞或神经问题都会导致尿潴留。

尿潴留有两种形式，分别是急性和慢性。急性尿潴留突然发生，可能危及生命。在这种情况下，你觉得自己需要排尿但根本排不出，这种情况会引起下腹部的疼痛和不适。如果你遇到急性尿潴留，需要立即得到紧急医疗护理，以释放积聚的尿液。

慢性尿潴留，是在一段时间内无法释放体内的所有尿液，你可能根本没有意识到，因为慢性尿潴留一开始没有症状。如果你的尿流很弱;觉得自己刚上过厕所，但没过多久还得再去一次或者你感到不适，无法分辨你的膀胱何时充盈，这就需要去医院检查一下了。

尿潴留的原因

简单地说，尿潴留是由于某些东西干扰了大脑和膀胱之间的信号。

如果由于神经问题、某些药物或堵塞导致神经通讯错误，膀胱可能会保留尿液，如果你的膀胱试图释放尿液，但由于肌肉无力或堵塞而无法排出，情况会变得更加复杂。

有时尿潴留是由感染或尿道阻塞引起的，在某些情况下，尿道会被血凝块或膀胱结石阻塞。而且，在非常罕见的情况下，尿潴留也可能会受到子宫的影响，一般来说，这种情况发生在妊娠早期。当子宫受到撞击时，它被困在骨盆环内，这意味着子宫不能像预期的那样上升到腹腔。另外，当子宫被困住时，它可能也不能像预期的那样扩大。有盆腔炎或大纤维瘤病史的妇女患急性尿潴留的风险更大。更重要的是，如果不立即治疗，可能会导致流产。

妊娠合并尿路感染的原因及治疗

当你不能彻底排空小便时，你的需要进行一次彻底的检查，以确定尿潴留的确切原因。如果患上急性尿潴留需要马上去看医生。以下是一些治疗方案的参考：

1.使用导管

为了立即/短期缓解，医生会利用导管来排空膀胱。在这个过程中，导尿管插入尿道，使尿液排出。除了减轻疼痛，这种初步治疗还可以防止永久性膀胱损伤。更重要的是，排空膀胱会让你感觉好一点，并有助于防止并发症。

2.肌肉锻炼

膀胱再训练和骨盆肌肉锻炼是帮助神经和肌肉在泌尿系统中更好地工作。因此，医生会建议在第一次排尿后等一小段时间再试一次。他们也可能建议你多做凯格尔运动，以加强盆底肌肉。

3.药物解决

根据你的症状，医生可能会给你开处方帮助控制病情，还有一些药物可能会引起尿潴留这样的副作用。因此，要及时和医生沟通，按需调整目前的药物。

4.使用手动校正

当急性尿潴留是由子宫受影响引起时，医生可能会尝试手动纠正这种情况。这意味着，他会手动把子宫调整到它应该在的位置。如果这不起作用，可能就需要手术了。

尿潴留的相关风险

除了麻烦和不方便之外，尿潴留还有很多风险。例如骨盆区域疼痛等。

1.膀胱感染

出现这一情况的风险也在增加。这是因为尿液在膀胱中滞留太久，细菌大量繁殖。这种感染称为尿路感染。而且，如果感染扩散并累及肾脏，后果可能会变得非常严重。

尿路感染导致发烧、发冷，甚至尿中有血。更重要的是，这种感染会扩散到全身，并可能伤害你和宝宝。例如，尿路感染可导致早产或低出生体重婴儿。通常，尿路感染不会自行好转，需要一定量的抗生素。

2.流产

同样，当急性尿潴留是由子宫受影响引起时，有流产的危险。所以，如果你不能小便，需要马上去看医生，不要耽误就医时间!

如果你在怀孕期间排尿遇到任何困难，立即与医生联系是很重要的。妊娠期尿潴留是一个罕见的问题，但需要立即解决，忽视这个问题可能导致流产或其他并发症。

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