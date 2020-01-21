宝宝进入生长突增期，常有这些表现！

很多父母发现，宝宝出生的第一年生长速度超快。有时甚至到了惊人的地步，可谓是“一天一个样”。的确，宝宝的快速生长期，主要集中在出生后的1年内。不论是身高体重，都会明显增加。新手爸妈想要知道宝宝是否进入快速生长期，主要看以下几个方面：

1.体重是否增加

根据世界卫生组织的数据来看，宝宝出生后的第一年，体重可能会增加三倍，身高也会增加20-25厘米。

新手爸妈不要奇怪，其实这些都是宝宝的生长规律决定的。婴儿发育专家和Baby Sensory创始人Lin Day博士说，宝宝在第一年可能会出现5-6次生长突增，每一次增长都会带来惊人的变化。

2.成长突增是否有规律

为了使家长更容易区分，宝宝是否出现发育突增的情况。Lin Day博士说，有几个时期要特别注意，比如出生1-3周之间、6个星期、8周、12周、6个月、以及9个月的时候。

当然，由于遗传、养育等客观原因，也并不是每个宝宝都会在这期间快速生长。如果发现宝宝晚上醒得很频繁，莫名其妙得发脾气或哭泣，说明他们很可能在经历快速生长期。

3.增长突增可持续数天

虽然有些宝宝的成长速度惊人，甚至有时一夜可以长高1厘米，家长也不要以此为奇。毕竟这种现象仅是少数，大部分宝宝的生长过程要持续1周左右。

4.提供充足睡眠

如果宝宝比平时睡得更多，很有可能正处于生长突增的边缘。

埃默里大学的研究人员发现，当宝宝睡眠发生变化的时候，比如突然变得爱午睡，或者白天睡得久一些，就说明已经进入生长突增期。我们都知道，深度睡眠期间产生大量的生长激素。如果宝宝两天的睡眠时间增加4.5小时，说明已经进入生长骤增期。

5.半夜醒的次数增多

当然，也不是所有的宝宝，在生长期都会睡很多。很多宝宝明明之前睡眠习惯很正常，可在生长期反而很容易饥饿，经常需要2-3小时醒一次。但不用担心，等这轮生长周期过了之后，他们的睡眠又会恢复正常。

6.宝宝更容易饥饿

进入快速生长期，宝宝的身体还需要额外的卡路里，以此来支持成长。这时候，父母会发现孩子更容易饥饿，尤其在母乳或者奶瓶喂养之后，依然想继续吮吸。想要知道宝宝摄入的量是否最够，只要看体重和尿布的数量有没有增加即可。

7.宝宝会更聪明

有些宝宝在快速生长期，可能没有任何明显的症状。但大多数宝宝可能会变得烦躁，希望一直被关注。有些宝宝哭闹的次数增多，也很难被安慰。而且睡眠中突然醒来，也会让他们比别的孩子更痛发怒。家长无需担心，一旦宝宝完成生长突增，便会恢复到正常。

8.宝宝学会很多新技能

在成长突飞猛进后，宝宝会进入下一个发展里程碑。不但体重，身长和头围会增加，大脑也在不断地发展变化，并且开始学会很多新技能。比如：

第3周的时候，你会发现，宝宝对新声音和周围的世界越来越感兴趣。

第6周的时候，当你在房间里走来走去时，ta可能会开始追踪你的身影。当你和ta嬉戏互动的时候，会关注互动的玩具，并发出咯咯的笑声。

12周的时候，开始学会抓着东西往嘴里送，而且还会兴奋地渣渣乱叫。

3个月时，已基本学会抬头和翻身了。

6个月时，不但会到处爬行，还能独自坐立。

9个月时，宝宝已经学会鼓掌和挥手，并且会借助物体想要站起来。

温馨提示：如果你的宝宝没有按照这几个里程碑发展，家长也不用担心。毕竟每个宝宝都是独一无二的，只要生长发育大基调没问题即可。

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