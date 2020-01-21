快看！这些食物可降低睾丸激素水平

睾丸激素是一种性激素，对健康起着重要作用。维持健康水平的睾丸激素对于提高肌肉质量、改善性功能和增强力量很重要。更不用说，睾丸激素水平的变化与许多健康状况有关，包括肥胖、2型糖尿病、代谢综合症和心脏问题。虽然许多因素都与睾丸激素的调节有关，但健康的饮食是控制睾丸激素水平并防止其过低的关键。

1.豆类、豆制品

食用毛豆和豆腐、豆奶和味噌等豆制品可能会导致睾丸激素水平下降。大豆等食物中也含有大量的植物雌激素。这是一种植物性物质，通过改变激素水平和潜在地降低睾丸素来模仿体内雌激素的作用。

2.薄荷

一些研究表明，薄荷可能会导致睾丸激素水平下降，但迄今为止的研究主要集中在对女性和动物的影响上。

3.甘草

近年来，一些研究发现甘草也可能影响激素水平，随着时间的推移可能导致睾丸激素下降。记住，这适用于甘草根，而不是甘草糖，它通常不含任何甘草根。

4.植物油

许多最常见的植物油，包括菜籽油、大豆油、玉米油和棉籽油，都含有多不饱和脂肪酸。这些脂肪酸通常被归类为膳食脂肪的健康来源，但它们也可能降低睾丸激素水平。

5.亚麻籽

亚麻籽富含有益心脏健康的脂肪、纤维和各种重要的维生素和矿物质。一些研究表明它可能导致睾丸激素水平下降。这是因为亚麻籽富含木酚素，木酚素是一种植物化合物，能与睾丸激素结合，并迫使它从体内排出。更重要的是，亚麻籽富含欧米伽-3脂肪酸，这可能与睾丸素的减少有关。

6.加工食品

除了高钠、高热量和添加糖外，加工食品如方便食品、冷冻食品和预先包装好的零食也是反式脂肪的常见来源。反式脂肪是一种不健康的脂肪，会增加患心脏病、2型糖尿病和炎症的风险。此外，一些研究发现，经常食用加工食品等反式脂肪会降低睾丸激素水平。

7.酒精

研究表明，过量饮酒会导致睾丸激素水平骤降。一些研究发现，饮酒可能会降低男性的睾丸激素水平，但研究结果却自相矛盾。

8.坚果

坚果是许多重要营养素的重要来源，包括纤维、有益心脏健康的脂肪和叶酸、硒和镁等矿物质。此外，一些研究表明某些类型的坚果可能会降低睾丸激素水平。

坚果还富含多不饱和脂肪酸，在一些研究中，多不饱和脂肪酸与睾丸激素水平下降有关。

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