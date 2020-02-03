宝妈留孩子与尸体共处一室，坦然自若去上班

据美国The Digital Wise新闻网报道，2019年11月16日，美国一名妈妈将2个孩子以及他们的4个小伙伴留在家中，与尸体共处一室。随后，她神情自若地去公司上班。今年1月16日，这名妈妈被警方逮捕，被控犯有疏忽照顾儿童罪。

6个孩子与尸体共处一室，宝妈并未在家

据了解，这名妈妈名叫安布尔·巴雷特，现年32岁，来自北达科他州法戈市。事发当天，警方接到路人报警称，他在路上遇到一名行动缓慢，走路姿势很奇怪的男子。警方立即根据线索追踪，发现该男子和巴雷特回家了。

随后，警方来到巴雷特的家，在她家的地板上找到一具男性尸体，同时在屋内发现了6名无人照顾的孩子们，而巴雷特并未在家。

经调查，6名孩子中，2人是巴雷特的孩子，其余4人是孩子的小伙伴。孩子们告诉警察，死掉的男子是妈妈的朋友，死因有可能是吸毒过量。

朋友死在家中，宝妈若无其事去上班

根据法庭文件显示，事发后警方找来巴雷特了解情况，巴雷特供称，事发当天，她和法鲁克·沙希德在一家超市碰了面。碰面时，她发现沙希德已经“嗑嗨了”，神志迷迷糊糊，说话也不清楚，便让他去自己家休息。

沙希德来到巴雷特家后，睡在地板上，没想到几个小时后就死掉了。巴雷特发现沙希德死掉后，竟然让6个孩子待在家中与尸体共处一室，而自己去上班了。

据悉，目前巴雷特还没有被批准保释，她将于不久后出庭受审。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)