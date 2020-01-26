男子不满法庭裁决，要求与前妻决斗定输赢

据外媒报道，美国一名男子离婚后，因财产和孩子监护权与前妻到法院打官司。由于不满法院判决，他竟然提出了一项十分荒唐的要求：比武决斗上诉。他表示，当地法律没有对比武决斗并没有明确禁止。目前，法院尚未就此事做出回应。

男子离婚后与前妻有纠纷，要求以决斗方式解决

据了解，这名男子名叫大卫·奥斯特罗姆，现年40岁，来自堪萨斯州。他与38岁的妻子妻布里吉特·奥斯特罗姆离婚后，就财产分配、两个孩子的监护权和抚养权一直没有达成一致，产生了法律纠纷。

于是，奥斯特罗姆向法官提出请求，批准他和前妻及其律师用武士刀决斗，以解决上述这些纠纷。他还请求法官给他3个月时间去准备合适的武器。

法律并未禁止决斗解决纠纷，律师要求法官驳回

奥斯特罗姆接受采访时强调，根据堪萨斯州的法律，以比武决斗的方式处理法律纠纷并没有被明文禁止或限制。因此，法官有权作出裁决，让他与前妻进行决斗以解决两人之间的纠纷。

奥斯特罗姆认为，前妻和她的律师把他给毁了，尽管是通过法律解决纠纷，但他准备以这种荒唐的方式来应对前妻的荒唐行为。

而前妻的律师要求法官驳回奥斯特罗姆的这一荒唐要求。律师表示，进行决斗有可能造成人员伤亡，产生比财产和监护权纠纷更严重的后果。

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