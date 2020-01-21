关于钙的8个事实，宝妈一定要清楚

钙对整体健康至关重要。你可以从许多不同的食物中获得所需的钙，如果必要的话，还可以从补品中获得。钙和其他营养物质如维生素D一起工作，所以保持均衡饮食是很重要的。就像任何矿物质或营养物一样，你应该监控钙摄入量，这样就不会摄取过多或过少的钙。

1.钙在人体中的作用

钙在身体的许多基本功能中起着重要作用。身体需要钙来循环血液、运动肌肉和释放激素。钙还有助于将信息从大脑传递到身体的其他部位。钙也是牙齿和骨骼健康的重要组成部分。

2.身体不会产生钙

身体不产生钙，所以大家必须依靠饮食来获得需要的钙。高钙食物包括:

* 乳制品，如牛奶、奶酪和酸奶;

* 深绿色蔬菜，如羽衣甘蓝、菠菜和花椰菜;

* 白豆;

* 沙丁鱼;

* 强化钙的面包，谷物，豆制品和橙汁。

3.身体需要维生素D来吸收钙

身体需要维生素D来吸收钙。这意味着如果你缺乏维生素D，将无法从富含钙的饮食中获益。大家可以从某些食物中获得维生素D，比如鲑鱼，蛋黄和蘑菇。阳光是最好的维生素D来源。当皮肤暴露在阳光下，皮肤会自然产生维生素D。

4.钙对女性更重要

一些研究表明，钙可以缓解经前综合症(PMS)的症状。这项研究的结论是，经前综合症患者的钙和镁摄入量较低，血清水平较低。

5.摄入量取决于年龄

美国国立卫生研究院（NIH）建议，成年人每天应摄入1000毫克。对于50岁以上的妇女以及孕期和哺乳期的女性，建议每天摄入1200毫克。

6.缺乏钙会导致其他健康问题

对于成年人来说，钙过少会增加患骨质疏松症的风险，骨质疏松症在老年妇女中尤其常见。钙也是儿童在成长和发育过程中必不可少的营养素。钙摄入量不足的儿童可能发育不全，或出现其他健康问题。

7.钙补充剂

并不是每个人都能从饮食中获得所需的钙。如果你是乳糖不耐症患者，严格的素食主义者，或者不喜欢乳制品，钙补充剂可以帮助在饮食中添加钙。碳酸钙和柠檬酸钙是最推荐的两种钙补充剂。

8.钙摄入过量会产生负面影响

对于任何矿物质或营养物，摄入适量都是很重要的。过多的钙会有负面的副作用，便秘、胀气和腹胀等症状可能表明摄入了过多的钙。钙摄入过量也会增加患肾结石的风险。在极少数情况下，过多的钙会导致血液中的钙沉积，这就是所谓的血钙过多。

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