孕期疲劳这么办，过年期间更要多注意

在孕早期常感到疲劳很常见，可能是因为荷尔蒙的变化以及贫血等所原因导致，但是在之后一般会恢复。孕妇可以通过日常的运动、饮食以及作息来缓解疲劳，保持一个好心情也是尤为重要的。

怀孕时会不会感到很累?

当然会。疲劳在怀孕的前三个月很常见，但在怀晚期这种情况往往会再出现。确切是什么原因导致孕期早期的疲劳还不知道，但一部分原因可能是荷尔蒙的变化，比如孕酮的急剧上升。对许多女性来说，疲惫是怀孕的第一个迹象，甚至没有干什么就会感到很疲惫。

孕期疲劳的原因是什么?

荷尔蒙的变化最有可能导致疲惫，但也有可能是因为其他的孕期不适所导致。例如，头疼、背痛、睡眠质量差等。

* 恶心呕吐也会消耗你的精力。你也可能会感到精神焦虑，这也会消耗你的精力。

* 疲劳也可能是缺铁性贫血的症状，缺铁性贫血在怀孕期间很常见。医生会在第一次产检以及孕中晚期检查你是否贫血。如果只是轻度贫血，可能不会有这种症状。

* 抑郁也会导致疲劳或失眠。如果你时常感到悲伤、绝望或者有伤害自己的想法，要立即联系医生。

疲劳会持续多久?

对每个人来说时间的长短是不一样的。但在怀孕的第二阶段你可能会恢复一点，但在第7个月时可能会再次感到疲劳。到那时你的体重会增加，可能因为各种原因睡眠不好，包括腰痛、胃灼热、腿抽筋等。

怀孕期间该如何应对疲劳?

☛ 充分休息。从早睡开始，如果可以，白天可以小憩一会，哪怕是15分钟的小睡也会有所不同。如果你在室外工作，在午休时可以找个安静的地方或空房间休息一会儿。

☛ 卸下重负。争取减少工作时间和家务负担。如果感觉不舒服就请一天假。

☛ 饮食健康。大多数女性在怀孕的前三个月不需要额外的热量，但三个月后额外热量的需求增多。由蔬菜、水果、全谷物、脱脂牛奶和瘦肉组成的健康饮食是非常好的。相比之下，垃圾食品实际上消耗了你的能量。

☛ 保持水分。减少咖啡因的摄入，一定要多喝水。如果你因晚上频繁排尿而困扰，可以在睡前几小时少喝水，白天多喝点就可以了。

☛ 定期锻炼。你可能觉得一天精力都不够更别提锻炼了。其实每天20-30分钟适度的活动，比如散步，实际上可以让你感觉更有活力。另外要多休息，伸展身体，做深呼吸。

☛ 坚持住。如果怀孕第一阶段的疲劳让你觉得心情很不好，要尽快振作起来，在孕中晚期时会感觉恢复很多。

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