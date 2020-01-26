选择母乳喂养，产后运动要注意这些

锻炼是健康生活方式的重要组成部分。轻度至中度的身体活动对母乳喂养的妈妈来说是安全且有益的，而且不会影响母乳产量，及其味道或成分哦~

产后何时可以开始锻炼？

如果您是顺产且没有任何并发症，可以在几天内开始锻炼。但是，如果做了外阴切开术或剖腹产手术，必须等到伤口愈合。如果伤口疼痛、出血严重，或者有乳房感染，请勿开始锻炼。此外，在开始产后锻炼计划之前，你应该和医生多沟通。医生会根据你的具体情况，告诉你什么时候开始锻炼是安全的。

如何开始产后锻炼计划？

在分娩后的最初几周内，充分休息并确定母乳供应非常重要。所以，你会想循序渐进开始锻炼，逐渐增加锻炼的持续时间和强度。请记住，压力和疲劳会使母乳供应减少，并使你面临乳房问题，如乳腺炎(乳房感染)的风险，所以不要过度勉强。如果你太累或不堪重负，减少或停止锻炼一段时间。

安全提示

在开始锻炼计划之前，请务必先咨询医生。此外，还应注意以下事项：

* 建议每周几天开始短时间锻炼，然后逐渐提高活动水平。

* 如果感到疼痛或出现心悸、头晕、呼吸短促或阴道出血增多，请停止运动。

* 为了防止受伤，在运动前花几分钟预热，然后花一些时间冷静下来。

* 适当多喝水以防脱水，在锻炼之前和之后喝，甚至可以随身携带一瓶水，锻炼间隙休息时喝一些。

* 在开始锻炼之前母乳喂养或挤出母乳。建议选择提供足够支撑的胸罩，并戴上防溢乳垫。另外，为了防止引发乳腺炎，应限制上半身锻炼，尤其是举重。

安全和简便的锻炼方法

☛ 去散步或远足。使用婴儿背带或将婴儿放在推婴儿车里散步，和宝宝一起享受新鲜空气。

☛ 慢跑。为了安全起见，请确保将孩子牢牢地绑在婴儿车上，并使用婴儿头盔，以防止婴儿车翻倒时受伤。

☛ 去游泳。游泳是一种极好的低冲击、全身性的有氧运动。

☛ 在家锻炼身体。如果你在家里有健身器材，比如跑步机、瑜伽垫等，天气不好也可以在家进行锻炼。

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