孕期你们怎么走路的，也像企鹅那样摇摆吗？

有一阵，育姐喜欢盯着孕妇看，看什么？看她们的走路姿势。一般在后面看一会，很快就能判断她是不是孕妇。

准妈妈通常都会挺着背，两腿微张（可能不止微微）不自觉地向外拐，慢着步子，可以感觉到节奏真的很缓慢，因为她们要保证每一步都要“脚踏实地”。

还有的孕妇会叉腰，扶着肚子。这让育姐不禁想到，一些古装剧里，一些孕妇刚怀孕三四个月，还没有怎么显怀，就开始拿腔作势地叉腰扶肚子，甚至要丫鬟搀着才走路。

这真的是太夸张了，可能是剧情需要，不过不少孕后期的妈妈们真的走不动路。

很多人说孕后期的准妈妈们，走路像圆滚滚的企鹅，特别是冬天衣服穿得多的情况下。还有一些搞笑又让人心疼的比喻，例如瘸腿的鸭子，笨重的无尾熊……

@良辰妈啊：我就是像企鹅那样走路……而且我肚子不大……没办法……肚子大了走路找不到平衡了！

@陈年老冰：28周以前，健步如飞，忽然有一天，就发觉自己体力不行了，也开始摇摆了……不自觉的。

@小娘子MT：是有时正常走路，屁股疼，迈不开步，只能靠扭～不疼的时候，直接可以跑。

@淡笑-续现状：我现在马上预产期，熊孩子压的下面骨头疼的要死，走路都费劲了……

@上善若水：早期还好，到晚期没几个走路好看的，到医院看那些快生的，完全没形象而言了，相信怀孕之前也都是美美的，只是到最后真的顾不上了吧。

@穗穗爱你：34周多，表示还身轻如燕。

@不一样的烟火：我走路就跟企鹅一样，两腿分开，两个多月开始胯骨就疼的受不了，走路就拧筋，两腿合不起来，现在哪都不想去，好累！

@不念过往：还有两天30周， 二十七八周的时候我还跑着追公交车呢。这几天左屁股和大腿下床都疼，走路像瘸了腿的鸭子。走路难受，下楼梯都疼，只能躺着。

@似水容颜：就生的前一晚散步时走路我自己感觉像企鹅了。因为入盆了然后一吃饱饭走路时肚子坠坠的腿就只能分开一点了，不过我直到生都没有看到其他孕妇那样。腿分的很开然后扶着腰扭着走的！我老公每次看到别的孕妇那样，都会好奇为什么我要生了都没有那样，说那样太丑了……

那么，准妈妈们究竟应该怎么走路比较合适呢？

准妈妈行走时要保持好一个背直、抬头、紧收臀部的姿态(咱们平时也建议这么走)，记住脚跟先着地，步步踩实，如此便能确保全身平衡，稳步前行。如果孕前习惯脚尖走路，要及时改哦~想要更稳当，可以扶着扶手或栏杆。但无论如此，可不要急行，也别向前突出腹部。

一旦累了，那就马上停下来，找个地方坐着歇歇。大家可以歇5-10分钟，或感觉不累了为止。坐的时候，骨盆最好略向前倾，抬起上半身，肩膀呢略向后落下，下腭内敛，挺胸收臀，腹部突出，来保持身体平衡。

上下楼梯孕妇要特别注意：

尤其是上下楼梯时，一定要挺直腰背，按照先脚尖、后脚跟的顺序，一步一步踩实踩稳。整只脚要放在台阶上，千万别只用脚尖。如果有扶手的话扶好，以免摔跤。ps：现在市面上孕妇托腹带挺多的，可以一定程度上帮助准妈妈托起分量十足的腹部，让大家行走起来稍微轻松一些，大家可以试试。

最后提醒大家，准妈妈散步好处多多，比如可以增强腿部增强腿部肌肉的紧张度，预防静脉曲张。天气晴好时，大家不妨到环境空气不错的公园或花园等处走走。若是家附近没这个条件，也可以选择交通状况不他紧张的接到走走，以免过多吸入汽车尾气等。还有就是，建议准妈妈挑选舒适的鞋，推荐低跟、掌面宽松、防滑的，舒适又安全。

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