妈妈虐死女儿还谎称是自杀，鬼才信！

据美国The Digital Wise新闻网报道，1月13日，美国一名妈妈因虐待2岁女儿致其死亡，在波士顿地区法庭接受审判。据了解，受害女童离世时全身到处都是伤痕，连头发都被扯掉了。尸检结果显示，她的死因是外伤和脑出血。

女童死于外伤和脑出血，妈妈辩称是女儿自残

据了解，这名妈妈名叫莎妮古阿·莱奥娜德，现年29岁，她两岁女儿莉瑞克于去年12月31日在医院离世。警方调查后发现，女童的头部有撞伤的痕迹，面部、颈部、背部等部位有多处抓痕。除此之外，女童头皮有一个地方没有头发，而丢失的头发在地板上被发现。

在接受警方询问时，莎妮古阿坚称女儿的死亡是她自己造成的。她说，因为女儿之前没吃饭太饿了，所以才会做出抓掉头发、撞伤头部等不理智的行为。但医生表示，女童头部的伤口很深，自残的可能性很低。

妈妈曾被剥夺监护权，女童回家数周后离世

在法庭上，检方出示了两段手机拍摄的视频证据。从视频中可以看到，女童莉瑞克的身体已经十分虚弱，不但抬不起头，而且也不能移动两条腿，甚至就连眼睛也不能完全睁开。而妈妈莎妮古阿在旁边大喊大叫：“你马上给我起来，坐起来！快点起床，穿上衣服！快点！”

在另一段视频中，莉瑞克的哥哥姐姐一直在朝莉瑞克身上泼水，还用言语嘲讽她。

据悉，莎妮古阿曾被剥夺对莉瑞克的监护权，因此，莉瑞克从小就被送往社会服务机构生活。去年11月，莎妮古阿重新获得了莉瑞克了监护权，从社会服务机构接走了2岁大的莉瑞克。令人没想到的是，莉瑞克刚回到妈妈身边才几个星期就生命垂危，并于几天后离世。

莎妮古阿被控犯有严重伤害儿童罪，不能和孩子们有接触。目前，这起案件仍在审理中。

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