日本环境相请育儿假，引发朝野热议

据日本媒体报道，1月15日，日本环境相小泉进次郎宣布：他决定在妻子分娩后的3个月内请两个星期的育儿假。此事在日本民众中引发热议，有人认为这有利于在全国普及育儿假，但也有人认为，环境相请假会影响公务的正常开展。

内阁大臣请育儿假，政府官员力挺

小泉宣布请假后，日本官房长官菅义伟接受采访时表示：“不管是公务员还是普通民众，都希望这件事能促进男性育儿假的推广和实施”。政府前高官片山皋月认为：“内大臣带头请育儿假，会使普通民众更容易请育儿假。”

然而和日本普通民众请育儿假会被扣工资不同，内阁官员和国会议员请育儿假并不会被扣工资。一名自民党干部这样说道：“大部分工薪阶层请育儿假可不会这么简单。”自民党国会对策委员长森山裕则表示道：“只有在不会影响国会审议情况下，才能批准他的请假申请吧”。

反对党出言讽刺，休假将避免影响公务

日本立宪民主党国会对策委员长安住淳对此事发表了看法：“请育儿假没有问题，但不要以此为借口逃避自己的责任”。据了解，近日有媒体爆出小泉在违规使用政治资金，反对派要求他就这一问题作出合理解释。

小泉的第一个孩子将于今年1月降生，他决定在孩子出生后的3个月内休假两个星期。据悉，休假将采取减少工作时长和远程办公的方式进行，以减少对内阁大臣和国会议员工作的影响。此外，在休假期间，小泉还将通过电子邮件和视频会议的方式和同僚们沟通交流。

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