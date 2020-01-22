孩子安全过新年全攻略，当父母的一定要了解！

春节马上就要到了，孩子又可以肆意狂欢啦！但育姐要提醒大家，过年期间千万不能过分的放纵孩子！比如：胡吃海喝有可能导致积食、便秘等健康问题；肆意玩耍有可能发生意外。那么，如何让孩子安全健康过年呢？下面育姐说一说孩子过年的注意事项。

1.保持充足睡眠

过年时，打扑克或麻将、看电视等会打破正常的作息规律，大家一定要让孩子按时睡觉，不要陪大人一起熬夜。为了孩子健康成长，爸爸妈妈最好让孩子保持10个小时以上的睡眠。

2.别喝过多饮料

过年家庭聚会要喝饮料庆祝，如果孩子喝太多的冰凉的饮料，有可能引发急性肠胃道疾病或者呼吸道疾病。还有，饮料中含糖量很高，孩子喝太多有可能会增加龋齿和肥胖的风险。

3.保持饮食平衡

过年期间饭桌上荤菜比较多，但育姐想告诉大家，孩子吃过多的大鱼大肉会增加肠胃和肾脏负担，容易发生消化不良或引起肠胃疾病。大家一定要让孩子多吃蔬菜，并保持清淡饮食。

4.不要边吃边看电视

虽然过年期间电视节目精彩纷呈，但是大家不要让孩子一边吃东西一边看电视。孩子看到开心时引发大笑，口中食物有可能呛入气管引发窒息，造成不可挽回的后果。

5.少吃零食

过春节时，爸爸妈妈会在家中准备很多糖果、零食招待来访的亲朋好友。孩子吃一点零食没有关系，如果吃的太多会导致身体发胖影响身体健康，大家要注意控制。

6.预防烫伤

过年期间天气寒冷，很多家庭会打开火炉或取暖器提升室内温度。这里要提醒大家，不要将这些取暖设施放在地上，以免孩子触摸造成烫伤。另外，过年聚餐时，大家不要把热菜热汤放在孩子眼前，以免发生意外造成孩子烫伤。

7.密切留意孩子动向

过年时家里会来很多亲戚朋友，孩子会和其他小朋友一起玩耍。大家一定要密切留意孩子动向，不要让他脱离自己的视线，如果孩子想玩一些危险、刺激的游戏，大家要尽量劝说阻止。

另外，大家要在家里做好防护工作，比如：在床的周围装上护栏，或者床靠墙放置并在另一边装上围挡。另外，床的周围不要放置垫暖气片、灯具等家具。

8.不要燃放烟花炮竹

过年期间很多地方会燃放烟花炮竹，育姐提醒大家，孩子观看烟花爆竹一定要在安全的地方，并且带上护目镜，以免火花溅入眼睛里造成伤害。如果孩子想亲自燃放，大家一定要阻止，不要让孩子靠近烟花炮竹。

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