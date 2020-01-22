小家伙腹泻，需要限制饮食吗？

很多父母在孩子腹泻时会习惯性地限制他们的饮食，比如说当他们有轮状病毒感染或“肠胃感冒”的时候，这通常意味着要停掉牛奶或是孩子喜欢吃的一些不容易消化的食物。然而，当你不让你的孩子在腹泻时吃某些食物的时候，这种做法可能只是对你来说有意义，但对于孩子来说并不科学。

专家们现在认为，孩子们腹泻时应该继续正常饮食。事实上，美国儿科学会（AAP）表示，大多数儿童在轻度腹泻时应该继续正常饮食，包括配方奶粉或牛奶。美国疾控中心（CDC）建议，接受半固体或固体食物的儿童在腹泻发作时应该继续接受正常饮食，包括含有益生菌的酸奶，在孩子腹泻时也可能有缓解的辅助作用。

孩子腹泻时要避免的食物

不过，并不是所有的孩子都想在生病时正常饮食。在某些情况下，给孩子吃常规食物可能会让他们感觉不好，这就是为什么当孩子腹泻时最好避免吃某些食物，包括：

* 碳酸软饮料、果汁或含大量糖的液体

* 明胶甜点

如果牛奶等食物让孩子症状严重，导致呕吐、腹痛或腹泻恶化，那么就暂时改变孩子的饮食，不要吃这些食物。

Brat饮食合理吗?

食物当然没有好坏之分，不过当孩子腹泻的时候，有很多美国父母会想到一份很常用的食谱。Brat饮食指的是：

△ 香焦

△ 米饭

△ 苹果酱

△ 烤吐司

特别是香蕉和大米，被很多人认为是“粘合剂”，有助于缓解腹泻。但是，如果孩子腹泻的话，光靠这些食物并不能帮助他更快地康复。而且由于这种限制性饮食其中含有的脂肪、蛋白质和能量都很低，实际上可能会让孩子更难从疾病中恢复。

治疗腹泻的误区

在治疗腹泻时，除了限制孩子的饮食外，另一个常见的误解是使用电解质冲剂会让孩子的腹泻症状消失。事实上，这些电解质冲剂不能治愈轮状病毒和其他引起腹泻的病因，它们只能帮助防止孩子腹泻造成的脱水。

在大多数情况下，当孩子因为单纯的病毒感染而腹泻时，通常应该继续正常饮食；当有严重的水性腹泻时，应该带他看儿科医生。

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