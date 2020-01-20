养娃也要有仪式感，这很重要！

在过年的时候，我们会做好吃的、买新衣服；在情人节的时候，我们会来一顿烛光晚餐……生活需要一些仪式感，那大家知不知道，其实在养育孩子方面也需要一些仪式感，这对于他们的成长非常有利。

1.帮助建立生活目标

一般来说，大部分家庭每年都会给孩子过生日。每年一次的生日庆祝一点会让孩子印象深刻，如果家长可以趁此时引导孩子制定出日后积极的目标，鼓励孩子向完成目标努力，孩子在此时一定更乐意接受，并且会更加积极的去完成。如此对孩子起到了督促的作用，对孩子成长来说非常有意义。

2.生活会更加美好

每年都在特殊的时间做一些特殊的事情，比如在固定的时间内照一张全家福，每年选出合适的时间全家一起旅游，在一些重要的时刻给孩子拍照留念，各种各样的纪念方式都记录了孩子的成长。虽然不需要举行繁杂的庆祝仪式，但是美好的一刻已经通过这些简单的方式被记录了下来。在今后的生活中，翻看这些美好的回忆满满是幸福，孩子会因此越来越热爱生活。

3.有利于习惯养成

所谓的仪式感，并不单单指的是重大仪式，生活细节其实也是一种仪式感。比如说家长带孩子，外出时遇到邻居家长教导孩子和邻居打招呼等等。这些生活小事会慢慢会变成孩子的习惯，这就是仪式感带来的一大好处。

4.帮助良好品德养成

在生活中，孩子如果见到家长给老一辈人洗脚，这一幕会印在孩子的心中。对孩子来说，这就是一种仪式。之后，孩子会去效仿，或通过某些仪式来表达自己对父母的孝顺之情。这种美好的品德是孩子从家长和仪式感中所获得的。

仪式感并不是单纯只能大家观念中的大操大办中获得。一句问候，一个关怀的动作，和家人朋友经常聚聚，这些生活点滴中所体现出的仪式感，体现着生活的美好。不仅联络了人与人之间的感情，还会让孩子内心丰富幸福感油然而生，更加懂得生活热爱生活！

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