收起那碗咸菜吧，孩子真的不能吃！

现在很多宝宝都是家里老人带，老一辈人都喜欢吃咸菜，因此在宝宝吃辅食期间，很可能也给宝宝吃一些咸菜。尤其是宝宝没胃口时，更是会给宝宝吃，认为这能刺激宝宝食欲，但这么做对宝宝健康非常不利。

1.盐含量过高：引发呼吸道疾病或是肠胃病、高血压

咸菜在腌制过程中会放入大量的盐，在烹煮过程中，盐含量过高，孩子长时间吃了，会造成血压升高，引发宝宝患上高血压，宝宝呼吸道粘膜也会受到刺激，引发宝宝患上呼吸道疾病。与此同时，咸菜食用过多，会影响肠胃正常的消化吸收，无法正常获取其他营养成分，比如钙锌，这会影响宝宝正常的生长发育。

2.营养过度流失：导致体内营养不均衡

宝宝正处在身体发育阶段，每天需要摄入足够的营养元素以满足身体所需。但咸菜在制作过程中营养成分已经基本流失，如果再给宝宝吃，这只会影响体内对营养元素的吸收，造成体内营养不均衡。

3.亚硝酸盐过高：引发癌症

咸菜在制作腌制期间，很容易被微生物污染，形成亚硝酸盐，长时间食用会在体内堆积甚至引发癌变。

4.草酸与钙：引发结石形成

咸菜在腌制过后，里面含有大量的草酸与钙物质，宝宝肠胃消化吸收功能还不是很好，草酸与钙物质无法正常排出体外，再被身体大量吸收后，肾脏无法正常排泄，最终形成不易溶解和吸收的草酸钙，形成结石。

为了宝宝健康，别再给其吃咸菜

家里老人喜欢吃咸菜，让宝宝尝一下没事，但不能常给宝宝吃。宝妈可以跟婆婆沟通，让他们了解咸菜对宝宝造成的影响。让他们了解宝宝正处在生长发育阶段，咸菜只会影响发育。平时，宝妈可以跟婆婆探讨喂养方式，营养均衡，多给其吃新鲜蔬果，满足宝宝对营养的需求。

另外提醒一句如果大人确实喜欢吃咸菜，那么可以适当吃些维生素C；或是在腌制过程中放入些维生素C，这能阻止亚硝酸盐的形成。咸菜在熬煮时，尽量少放盐，减少细菌滋生，最终降低咸菜中的致癌物对人体造成伤害。为了身体健康，还是少吃咸菜好。

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