碰到磨蹭娃别着急催，这么办搞定TA

明明急着要出门，自己忙的不行，孩子却一直在磨蹭，搞了半天连衣服都没穿好……相信不少家长都有类似的经历，因为有太多孩子都有磨蹭的习惯。那么遇到这类情况，妈妈们该如何去改变他呢？

1.以身作则

如果家长喜欢墨迹，做事拖拖拉拉，比如到了时间不工作，还要在那刷手机，时间久了孩子也会有样学样，变得磨蹭。所以家长们一定要先反省一下自己，看看自己是不是也有拖延症；然后就要开始树立新的榜样，什么时间做什么事情，这样孩子自然也就会要求自己，做事情自然也就不会在磨蹭。

2.适当惩罚

可以适当欢惩罚孩子，但是要掌握分寸。惩罚可以很好的帮助孩子养成好的习惯，同时也能让孩子做事情变得不再磨蹭。家长可以事先跟孩子说明，不好好做事情，将会扣除已经积累的小红花或是小星星，这样孩子自然会努力去做好事情，磨蹭的习惯自然也就有所改变。

3.给予奖励

惩罚与奖励是并存的。孩子都喜欢获得奖励，比如孩子在规定时间内做完某件事情，奖励一朵小红花或是小星星，积累到一定数量就可以跟父母提一个要求，在这样的奖励下，孩子做事情自然不会在磨蹭。

4.不要唠叨

面对孩子做事磨蹭，很多家长都喜欢用唠叨来解决问题，但是这样效果却甚微，有时候甚至还会让孩子越来越慢。所以，家长还是停止你的唠叨，试着用鼓励的方法来教导孩子，有时候鼓励比唠叨效果更甚，更能解决孩子做事情磨蹭的习惯。

孩子做事情磨蹭原因有很多，一味的唠叨并不能解决问题。家长要针对不同的原因采取不同的解决方法。平时，需培养孩子的时间观念，给与适当的束缚，这样孩子会更好的安排自己的时间。

孩子做某件事情时，家长也要在旁边观察，当孩子遇到困难时，应该给与适当的帮助，让孩子更好的锻炼。作为家长，应给与孩子更多的鼓励与机会，不要给孩子太大的压力，这样孩子才能更好的发展，做事情也更加有效率，改变磨蹭的坏习惯。

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