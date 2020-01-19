不可触碰：我们如何看待丧子之痛

失去孩子是人生中最具破坏性最痛苦的经历之一，对于那些经历过的人来说，这可能是一个很难谈论的话题。美国一位喜剧演员也经历了这样悲伤的事，他在Twitter上分享了自己面对这个问题的态度，这篇帖子在网上走红，很多网友参与了讨论。

丧子之痛难排解

迈克尔·克鲁兹·凯恩是一位生活在纽约的喜剧演员，同时他也是三个孩子的父亲。他的大儿子杜鲁门，10岁，二女儿威拉，7岁，第三个孩子叫费舍尔，他是杜鲁门的孪生兄弟，不过非常可惜他34天大的时候就不幸去世，在费舍尔10年祭日之际，凯恩在推特上分享了他这么多年的心情。

“十年前的今天，我的儿子去世了，除了我妻子，我基本上从不跟任何人谈论此事。我花了十年的时间才意识到我内心其实一直想谈论这个问题，”他写道“我们谈及悲伤的大部分对话都显得非常别扭，“悲剧”仍然是忌讳的话题，即使在今天这个时代，我们讨论起来都需要特别小心。”

在文字中凯恩形容他的悲伤非常复杂，它包含悲伤、愤怒、困惑甚至还有一些戏谑共同形成的情感大杂烩，最有意思的是费舍尔葬礼后，殡仪馆给了凯恩和他的妻子一张收据，收据的底部“委婉”地写着：“谢谢再来。”

你并不孤单

同时凯恩主动分享自己经历，主要希望是将围绕着“失去”的痛苦情绪能一笔勾销，“悲伤是孤立的，但不仅仅是因为悲伤，也因为悲伤是唯一一个大家都知道的部分”，他发现和别人谈及儿子的逝去对情绪很有帮助，他希望经历过类似事情的其他人也能这样做，他还希望在谈论这个话题时“对这种经历的深度敞开心扉”。他以“如果你悲伤，其实你并不孤单”作为结束语，并分享了生前费舍尔的照片。

亲人逝去是令人心碎的经历，但请记住，你并不孤单。无论何时你如果觉得准备好了，去和他人谈论这件事都会有所帮助。虽然父母学会如何应对失去亲人后的悲伤，但对朋友和家人来说，理解如何以正确的方式提供支持和安慰也是同样重要的。

2016年的好莱坞电影《海边的曼彻斯特》讨论过类似的话题，男主角因为外出忘记关炉子不小心烧着了房子，三个女儿丧命于火海，他痛苦内疚，想通过法律和监狱来惩罚自己，无果后又企图自杀，很多年过去，他依然行尸走肉般生活。

当然，你可以说这是因为疏忽导致的悲剧，自作自受，但是为人父母，孩子就是心中永远的软肋，这份牵挂是拼死都要守护的信念。我们能做的，除了小心规避每一个风险，也需要对生命的无常有一个客观的认识。

愿悲剧远离每一个小生命。

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