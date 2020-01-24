孩子吃醋好处多，但切记掌握时机

醋是日常生活中不可缺少的调味品，而且吃醋对身体也有一定的好处。那么宝宝可以吃醋吗？宝宝吃醋有什么好处？宝宝吃醋又要掌握什么时机呢？家长了解这些知识将大有益处！

宝宝吃醋确实大有裨益

1.有利宝宝精力旺盛

醋中含有的醋酸可以刺激一种细胞，该细胞有利维生素C被吸收。所以吃醋，可以让食物中的维生素C更好的被吸收。另外，一般来说，维生素C含量多的蔬菜是酸性食物，醋和这些酸性食物相互结合，有利提高维生素C的利用率，这样有利宝宝精力旺盛。

2.有利增进宝宝食欲

在食物中添加醋，可以刺激胃酸分泌，有利开胃，增进宝宝的食欲。所以家长在做菜时，不妨加一点醋。

3.有利新陈代谢

醋对肝脏也有利，可以增强它们的机能，促进新陈代谢，还能降低尿糖含量，减轻肾脏负担。

4.有利营养成分吸收

食物加醋有很大的奥妙，比如在鸡蛋中加点醋，煎出来的蛋更富有弹性，口感也更佳；在肉中放点白醋，炒出来的肉更嫩而且熟起来更快。当宝宝们吃到加了醋的美食，食欲大增，自然有利营养成分的吸收。

宝宝食用醋需要讲时机

孩子吃醋虽然有好处，但是市面上的醋种类多，家长该怎么给宝宝吃醋才合理有效呢？下面我们一起来看看宝宝吃醋的好时机。

1.宝宝肚子发胀时

如果宝宝肚子发胀，这个时候可以吃醋。家长可以准备好20ml的醋，再用温水冲淡给宝宝服用，如此一来，可以促进消化，缓解宝宝腹胀的不适感。

2.宝宝食欲不好时

如果宝宝食欲不好，不妨给宝宝准备一些花生米或黄豆，然后用醋煮泡，再放点白糖，这样宝宝们就会乖乖吃东西了。不过需要注意的是，准备的黄豆或者花生米需要煮烂、碾碎，不然宝宝容易噎到。

3.宝宝睡前

如果宝宝睡眠不好，也可以在睡前给他们吃醋。准备好20毫升醋配上温开水让宝宝喝，这样宝宝们可以睡得香甜。

总之，宝宝吃醋有很多好处，所以家长可以适当给孩子吃点醋，但需要讲时机，也要注意量！

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