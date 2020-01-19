遇上不吃饭宝宝，只要4步轻松搞定

很多家长都吐槽说自家宝宝常不好好吃饭，这让他们很是困扰，希望能给一些建议。这里育姐提醒各位，宝宝不好好吃饭有可能是用错了喂养方法！

几种常见的错误喂养方法

1.吃饭环境不好

很多父母喜欢将工作上的负面情绪带到饭桌上，就餐氛围变得压抑，孩子感觉到紧张，不能好好吃饭；有些家长喜欢在饭桌上责骂孩子，使得孩子食欲下降，久而久之，产生厌食情绪。

2.逼迫孩子吃饭

面对食欲不佳的孩子，家长首先做的就是强迫孩子吃饭，而不是寻找食欲下降的原因，最终引发孩子患上神经性厌食，更加不能好好吃饭。

3.干扰东西太多

很多家长喜欢边看电视边吃饭，有些则喜欢边吃边说话。要知道宝宝好奇心重，自我控制能力也比较差，很容易被其他事情所吸引，自然也就不能好好吃饭。

4.吃饭速度过快

食物在进入口腔后，需要经过充分咀嚼，这样才更容易消化吸收，同时也能让牙龈跟牙齿得到锻炼。但如果吃饭速度过快，食物得不到咀嚼，对身体自然也就造成伤害。

5.哄孩子吃饭

面对孩子不好好吃饭，家长都会采取哄骗的方式。如果孩子吃完饭，家长无法兑现自己的承诺，这会让孩子失望。经常这样，不但会让孩子失去对父母的信任，同时也会学会撒谎的坏习惯，这对孩子成长不利。

聪明家长这样让孩子养成好的习惯

1.使用专门的儿童餐具

给宝宝选择一副喜欢的儿童餐具，这可以提起宝宝吃饭兴趣，让宝宝好好吃饭。

2.愉快的就餐氛围

家长尽可能的创造愉快的就餐氛围，保证饭桌上始终是愉快的，而不是一味的责骂批评，这样才不会让孩子对吃饭产生厌恶的情绪。

3.保持就餐环境的安静

吃饭时不要看电视或是吃饭，以免转移宝宝的注意力，最好固定吃饭的时间与地点，让宝宝形成良好的习惯。

4.尽可能引起宝宝兴趣

家长做饭菜时尽可能的多样化，做成宝宝喜欢的样子，引起宝宝吃饭兴趣。对于宝宝不爱吃的饭菜家长也不要强迫宝宝吃，以免宝宝产生厌恶情绪。对于宝宝不爱吃的饭菜，宝妈可以换着花样做，慢慢引导。

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