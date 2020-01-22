春节探望新baby，“礼数”该如何准备呢？

还有几天就要春节了，拜年是不可少的礼数，对于刚刚生下小宝宝的家庭，很多人都不知道送什么东西好，探望宝宝又有哪些需要注意的地方呢？我们一起来看看。

送什么东西不适合？

过年送的东西有很多，但是有些东西是不适合给宝宝，比如下面这几个：

1.尿片

有些人喜欢给宝宝送尿片，但这并不合适。要知道各家宝宝肤质不一样，尿片的牌子也有所区别，再加上宝宝长得也比较快，送的尿片很可能并不适用。

2.手推车、学步车

手推车或是学步车是不错的选择，但不少父母很可能已经提前准备好了。因此，想要给宝宝买的话，最好事先问问，尤其是学步车，因为学步车最少要等到一年之后才用到，而是学步车对宝宝学走路没有作用，反而会影响宝宝安全。

3.奶粉

很多人都喜欢送奶粉给宝宝，但这并不合适，因为很容易买错牌子，而频繁更换奶粉会导致宝宝肠胃不适，引发腹泻。

3.鲜花、时令水果

有的人去看宝宝或是新妈时都会带上一束鲜花，这虽然是很漂亮，但这很容易导致出现花粉过敏情况，引发宝宝哮喘。产后新妈能吃的东西不是很多，建议放弃时令水果选择一些温补性的水果，这更有利于产后新妈身体恢复。

送礼这些比较合适

1.喂养用品

6个月之后，家长就要开始给宝宝添加辅食，并且进行适当训练。提前送磨牙棒、暖奶器或是消毒工具都是不错的选择。

2.寝具用品

新手父母肯定已经准备好宝宝刚刚出生时所需的衣物，但由于孩子长得比较快，如果想送衣服，最好选择大一码的。在选衣服时最好选择棉质且透气性好的，这样不会对宝宝皮肤造成伤害，如果实在不知道买多大的，那么可以买床上用品，比如睡袋或是毛毯。

3.玩具

赠送的玩具最好是那种益智型的，比如安抚玩具、手摇铃等。毛绒玩具最好不要赠送，容易诱发宝宝过敏。在选择玩具的时候最好选择那种对婴儿无害的材质，不要贪图便宜而选择质量不合格的玩具。

4.产后护理品

很多人只想到宝宝，忽视了妈妈。因此，在选择礼物时，可以选择给妈妈买些产后护肤品或是塑身产品。

5.洗护用品

婴儿自控能力比较弱，大小便很容易一起来，父母洗起来很困难，这时候送上一份洗护用品可以帮助新手父母解决不少的问题，记得一定要选择婴儿专用的。

Tip：选择适合的时间去探望

生宝宝是件喜庆的事情，所以很多人趁着春节就去探望，这本来是件好事，但是对于新妈宝宝来说就是负担。因为刚刚生完孩子，需要好好的休息，这样才能有足够的精力去照顾宝宝。因此看宝宝最好等到妈妈出月子，另外还要注意探望时间，半小时就行。如果遇到宝宝睡觉，也不要去打扰，以免破坏宝宝生活规律。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)