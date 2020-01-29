小孩咳嗽如何治疗，试试这三种食疗秘方

冬季天气寒冷，空气干燥，很多孩子感冒生病后都出现了咳嗽症状。听着孩子不断的咳嗽声，爸爸妈妈十分担心。那么，小孩咳嗽如何治疗呢？今天育姐给大家推荐3个食疗秘方，大家赶紧去试试吧。

1.罗汉果煮水

罗汉果是一种甘凉清润的食品，它具有润肺燥、清肺热、生津润肠、止痛利咽的功效。在古代，人们常常把罗汉果当成一种中药药材，用它熬水可以治疗感冒引起的各种症状。在用罗汉果煮水时，放入一些冰糖一起煮，治疗效果更加出色。

具体做法：准备一个或多个罗汉果，洗净后掰成小块，和冰糖一起放入锅中。在锅中倒入一定量的清水，盖上锅盖，大火煮开后换小火继续煮一刻钟左右。煮好后让孩子趁热饮用。

2.冰糖金桔汤

金桔具有很好的化痰止咳作用，当孩子出现咳嗽症状时，适当吃一些金桔，可以有效改善咳嗽症状。南方一些家庭通常用金桔熬汤给咳嗽的孩子喝；北方一些家庭也经常给孩子吃金桔，一般是将金桔切成小块，然后加入冰糖熬汤。

具体做法：准备几个金桔，放入盆中用盐洗净。在金桔上切十字，但不要完全切断。将金桔和适量冰糖放入锅中，倒入清水没过金桔和冰糖。开小火煮小时左右即可出锅，让孩子饮用。

3.冰糖煮梨水

冰糖煮梨水具有止咳生津、止咳润肺、和胃降逆功效。孩子感冒咳嗽时，大家给他喝冰糖煮梨水可以获得很好的治疗效果，尤其是在空气干燥气温较低的冬天。冰糖煮梨水味道可口，孩子很容易接受。

具体做法：准备一个梨子，对半切开，挖去梨核后塞入适量冰糖和少量川贝，将两块梨子重新拼合在一起，放入有适量清水的碗中。上锅蒸20分钟即可出锅，让孩子趁热饮用梨水，并食用梨肉。提醒大家，梨子最好选用雪花梨，且不要削皮。

小孩咳嗽如何治疗？除了服药外，大家可以使用以上这些方法缓解咳嗽，供大家参考哦~

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