想下奶就喝奶白汤？然鹅真相竟是这样

在很多婆婆妈妈看来，奶白汤就是下奶“神物”。她们一致认为奶白色的汤最有营养了，宝妈喝了之后奶量立马蹭蹭往上涨！事实真的是这样吗？今天就和大家好好说说相关知识。

什么是“奶白汤”?

顾名思义，指的就是奶粉色的汤水。想要煲出奶白汤很简单，只需具备以下这3个条件即可：水、乳化剂、脂肪微滴。

咱们平那个是煲汤，所用的食材一般都富含脂肪，在熬煮的过程中脂肪会形成被乳化剂包裹的微滴，均匀分布在水中。至于乳化剂，就是食材中的可溶性蛋白质啦~蛋白质乳化后把脂肪微滴包住，会让原本根本就不溶于水的脂肪在水中均匀分布，所以汤水就会呈现出乳白色的效果。

所以喽，奶白汤真的很“滋补”，包括鸡汤、鲫鱼汤、猪蹄汤等等。喝进去的都是脂肪啊，而且越是浓白的汤水脂肪含量就越高。如果你不了解这点，那么很可能不小心就摄入了大量脂肪。

奶白汤真的下奶吗?

经过上述解释，大家应该都知道汤水呈奶白色和汤的营养价值有多大关系。

不仅如此，摄入过多的脂肪可致新妈妈产后肥胖，体型难以恢复，还易引发心脑血管疾病。若是新妈妈喝了太多奶白汤，那么其奶水的脂肪含量也比较高。新生儿肠胃娇嫩，往往难以消化这种含高脂肪的乳汁，容易出现腹泻、哭闹不止、睡眠不安等情况，以及引起睡眠问题。

如果就是想喝奶白汤，那最好先把油脂(晾凉后表层会有凝固的白色油脂)撇干净后再饮用。也可以在煲汤时免去油煎或油炸这道程序。如果大家想要喝奶白色的汤，可以加入豆浆和牛奶，视觉效果达到了还更有营养，不仅有利于产后恢复，还能提高奶水的质量哦~

增加奶量的好方法

在奶水不足的情况下，通过膳食汤剂来促进乳腺畅通、增加奶水分泌也是一个方法，但效果嘛因人而异，而且喝太多还容易导致乳腺管堵塞。这里给大家介绍更好的下奶法：

1.让宝宝多吮吸

宝宝出生后的一个小时内，就可以让宝宝吮吸乳头。这时候乳汁分泌量少，不用担心宝宝吃不饱。宝宝还小，胃容量就一点点，千万别急着添加奶粉。随着宝宝胃口增加，吮吸次数增多，宝妈的奶水也会变多。

在夜间时，宝妈也要坚持给宝宝喂奶。但是要注意做到一点，给宝宝喂奶之后应迅速调整好状态再次入睡，白天宝宝睡觉时也要跟着休息，以免影响奶水分泌。

2.按摩乳房

方法有很多，这里介绍其中一种：使用双手全掌，从乳房的四周顺着乳腺向乳头方向推抚。这种按摩方法可以促进乳房的血液循环，疏通乳腺管。

若是发现乳房有硬块，就需要从柔软的部位逐渐推向硬块部位，一直按摩至整个乳房柔软，然后再使用大拇指及食指挤压乳晕四周，以促进乳汁的分泌。

另外，给宝宝喂奶半个小时前还可以使用热毛巾进行热敷，来促进乳房血液循环，加快乳汁流动，这样宝宝吃neinei会更顺利哦~

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