妈妈出门潇洒7天， 三岁女儿饿死家中

据英国《每日邮报》报道，俄罗斯一单亲妈妈外出参加派对，竟将3岁女儿单独关在家中一个礼拜，导致其被活活饿死。

妈妈外出狂欢致娃饿死，被捕时毫无悔意

据了解，这名单亲妈妈名叫玛丽亚·普林吉娜，现年21岁，她和3岁女儿克里斯蒂娜住在基洛夫市的一间公寓里。

2019年2月13日，她应邀和朋友们一起参加情人节派对。在随后的一周里，玛利亚都在咖啡店里狂欢，根本就没有管女儿的死活。当朋友问她时，她谎称已经将孩子交给朋友照料了。

2月20日，外婆带着生日礼物来到女儿家，准备给外孙女过生日。外婆打开房门惊讶地发现，家里十分凌乱，外孙女浑身赤裸躺在地上已经死了。随后，警方以谋杀罪将玛利亚逮捕归案。让人吃惊的是，玛利亚被捕时不但没有伤心落泪，而且没有一丝悔意。

女童曾吃洗衣粉充饥，妈妈或被判8-20年监禁

尸检结果显示，克里斯蒂娜的死因是饥饿、脱水和体温过低。经调查，孩子独自在家的一个星期里，只吃了一点香肠、鸡肉和乳酪，还曾找出洗衣粉来充饥。玛利亚供称，外出时没有给女儿准备充足的水和食物，还将水阀给关了。

对于孩子的死，外婆表现得非常伤心。她表示，她每天都通过手机里的APP和女儿聊天，但女儿总是说“我和孩子都很好”，她根本没想过女儿会骗自己。

精神鉴定报告显示，玛利亚神志清楚。出庭受审时，玛利亚承认谋杀女儿，但不是故意的。法官认为，玛利亚的行为是“极端残忍的谋杀”，如果被判有罪，有可能面临8-20年有期徒刑。

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