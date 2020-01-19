年末大盘点，2019这些母婴事件你还记得吗？

时光如流水，转眼间2019年就已过完，我们迎来了2020年。那么，在2019年发生的这些母婴大事件，你还记得吗？快跟随育姐的脚步一起来开启回忆，看看过去一年都发生了哪些事吧~

生娃篇

“猪宝宝”颇受青睐，明星扎堆生娃

在国人看来，“猪”是非常可爱很有福气的象征。可能受此影响，娱乐圈2019年怀孕生娃的不在少数。赵丽颖1月官宣怀孕，3月顺利诞子，一家三口其乐融融。袁弘张歆艺2月份的时候也喜提了一枚小宝贝，张歆艺还发微博晒过自己的闹钟的截图，当妈不易呀！

除此之外，女神高圆圆2019年也顺利晋身美妈，和赵又廷的幸福生活又增添了新的喜悦。奚梦瑶、马丽、刘诗诗、陈意涵、蔡少芬等女星也纷纷在2019年迎来了自己的“猪宝宝”，可喜可贺。

简评：娱乐圈从来不缺喜事，不知道这些小可爱们有没有继承到爸爸妈妈的美貌呀~

全面两孩政策效果显著

国家统计局2019年发布的报告指出，新中国成立70年来，中国总人口由1949年的5.4亿人发展到2018年的近14亿人，年均增长率约为1.4%。“全面两孩”政策实施后，2016年和2017年出生人口分别为1786万人和1723万人，明显高于“十二五”时期年均出生1644万人的水平，政策效果显著。

简评：“两孩时代”正式来临，为国家的发展奠定了坚实的人才基础和宝贵的人力资源。不过，如何平衡两个孩子之间的关系，还需家长们多思量。

900余家医院开展无痛分娩试点

据国家卫健委消息，从2019年起，约900家医院开启无痛分娩试点准备工作，采用的椎管内分娩镇痛技术，镇痛有效率达95%以上。专家介绍，椎管内注射药物镇痛法，用药剂量仅是剖宫产麻醉量的1/10，通过胎盘进入孩子体内的药物微乎其微。相反，无痛分娩更有利于保障母婴安全。

简评：生孩子到底有多痛，经历过的才懂。无痛分娩的推行无疑是莫大的福音，让准妈妈们不再谈“生孩子”色变。这一措施既保障了母婴安全，又体现了对妈妈的人文关怀，可以看出整个社会都更在乎妈妈的感受了，这点转变值得欣喜。

67岁“高龄产妇”生子

一名来自山东枣庄的67岁孕妇通过自然受孕，生下了自己和老伴的第三个孩子。深感惊喜的他们给孩子取名“天赐”，不过其子女坚决反对父母的决定，并要求断绝关系。

简评：生育是个人自由，他人无权干涉，这不假，不过老两口有没有想过，仅凭自己如何将孩子抚养成人？有消息称这位高龄产妇已经后悔，宝宝的未来着实令人担忧。我们尊重老两口生育的权利，但这并不值得提倡。

宝宝口粮篇

七部委发布《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》

2019年6月3日，国家发展和改革委官方网站发布了由国家发改委、工信部、市场监管总局、商务部和海关总署等七部委联合制定的《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》，指出要大力实施国产婴幼儿配方乳粉“品质提升、产业升级、品牌培育”行动计划，力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上。

简评：国家政策支持，企业行动给力，消费者观念转变，国货崛起已经不仅仅是一句口号而已。天时地利人和，国潮正当时。

奶粉行业大洗牌

2019年，奶粉行业可谓是风诡云谲，瞬息万变。贝因美扭亏为盈，2018年净利润4092万；第46批奶粉配方注册名单公布，美赞臣、金领冠等多个奶粉配方通过注册，贝因美等多个企业拿到配方注册变更；9月16日，蒙牛完成了对澳洲有机婴幼儿配方奶粉及婴儿食品厂商贝拉米的全资收购；11月13日，中国飞鹤有限公司(股票代码06186.HK)正式在港交所挂牌交易；11月20日，君乐宝正式脱离蒙牛子公司的身份，开始“单飞”。

简评：奶粉是宝宝口粮，必须严格安全把控，咱们当妈的才放心呐~这几年，随着配方注册制的实行和国内乳企的奋发努力，婴幼儿奶粉行业进一步规范，希望大家继续努力，让消费者重拾“国货”信心。

早教篇

早教行业动荡

早有P2P、健身房跑路，今有早教机构跑路，2019年的早教行业也不太乐观。早教中心“悦宝园”突然关闭，百名家长维权无门，这并非个例。截至12月，陷入危机或者“跑路”的机构已达51家，涉及K12、留学、早幼教等多个赛道，而早教行业更是遭遇了低谷期，出现关门、跑路的早教品牌高达35个，涉及门店达数百家。

简评：大浪淘沙，能够在动荡中生存下来的机构，必定实力超群，一定会迎来更美好的前景。那些实力不足、滥竽充数的早教机构倒闭，也未尝不是一件好事，起码我们在选择早教机构的时候，可以避免“踩雷”。

红黄蓝系列

大家还记得红黄蓝幼儿园吗？2019年，它家也有新新闻。上海查处了6家违规托育机构，其中就包括红黄蓝。另外，红黄蓝青岛幼儿园外教涉嫌猥亵女童被逮捕。

简评：天网恢恢，疏而不漏，也算是给了那些被欺负的孩子一个交代。大家在平时一定要多注意孩子的状态，发现异常情况及时查明，加强和孩子的沟通，建立起亲子间信任的关系，只有这样才能给孩子最好最及时的保护。

社会事件篇

童模妞妞事件

在网友爆料的一段视频中，一名女童在拍摄宣传照时，背对镜头，将手中篮子放在地上，后面一位成年女子狠狠向女童臀部踹了一脚，致使女童因重心不稳向前趔趄了一步。事发时，还有名成年男子站在一旁。后经查证，女童名叫妞妞，是一名童模，踹妞妞的正是其母亲。童模不仅生存环境差，还得不到父母的关怀，工作负荷大。

简评：孩子的童年应该是无忧无虑的，别再把孩子当作摇钱树了！牺牲了他们的休息时间来换取自己的利益，这样的人不配称为父母。更别提还出手打孩子！孩子不是父母的附属品，他们有自己独立的人格和尊严。身为父母应该好好培育孩子，而不是“毁”孩子。

因致女童心肌受损，无极限被查

2019年1月，有网友在社交平台爆料称，3岁女儿被诊断为“幽门螺杆菌感染”后，在当地某无限极指导老师推荐下，每日大量服用无限极8种产品，后被多家医院诊断为心肌损害、低血糖等病症。对此无极限表示，涉事经销商已于1月16日被取消经销资格。1月17日，无限极发布说明，承认涉事经销商违反条款，并表示对经销商的管理措施不力、对消费者关怀不够。

简评：这事也给广大父母敲响了警钟，孩子身体出了问题，还是应该相信正规医院的诊治，在专业医生的帮助下进行治疗。切不可病急乱投医，胡乱给孩子瞎吃保健品，且不说能不能治病，别耽误了治病的时机，还再吃出新的病来。到了那时，可真是后悔也没用了。

“梅姨”事件

2019年10月，一则关于人贩子“梅姨”最新画像的消息被热传。“梅姨”因涉及9起儿童拐卖案件，成为被网友深恶痛绝的人。不过，经有关部门查证后，这则消息只是谣传，并非事实。对此，警方呼吁，警方呼吁：不再散播某地发现“梅姨”此类未经证实的消息，如有转发应立即删除。散布谣言将被依法追究相应责任，市民如确发现有关线索，应第一时间拨打110报警。

简评：可以看出大家对于人贩子的憎恶，春节将至，大家的防拐意识一定要提高，千万不要只顾着看手机、看热闹，而放松了对孩子的看管。



此外，大家也要掌握应对意外发生的办法。当发现孩子不见后，无需等待24个小时，家长应带上孩子的照片立即向当地派出所报案，提供孩子的详细信息，例如姓名、性别、年龄身高、相貌特点、失踪时衣着、失踪地点、失踪时间以及失踪时情况描述等信息，越详细越好。在派出所审核并立案后，家长可以要求派出所立即联系当地打拐民警，第一时间登录“团圆”系统，发布失踪儿童信息进行推送。



无论2019是喜是忧，它都已经成为过去了。不忘初心，砥砺前行，让我们一起迈进充满无限可能性的2020年吧！新年快乐！

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