BB害怕陌生人，教你破解法

害怕陌生人是宝宝发育阶段的正常表现。但马上过年了，他们势必会接触很多陌生人，比如七大姑八大姨。作为家长，我们需要行动起来，帮助孩子顺利度过这个阶段。

让孩子感觉舒服

让孩子有机会在安全舒适的环境中认识新朋友。例如，当你把孩子介绍给陌生人时，要抱着他。如果孩子对一个陌生人感到非常不安，安慰他，可以尝试不同的方法——例如，一起玩耍——或者让孩子稍微远离这个陌生人，直到他平静下来。然后你可以再试一次。

带孩子喜爱的玩具(比如玩具)去适应新的环境。不要忽视或指责孩子对陌生人的恐惧，这可能使恐惧更加严重。

别急，慢慢来

在孩子准备好之前，不要强迫他去找新朋友。在学习这种技能时，催促孩子会让他对新人更加敏感。让不熟悉的成年人，比如大家庭或成年朋友，在孩子接触他之前给他们一些时间让自己感觉舒服。当陌生人平静而缓慢地接近宝宝时，宝宝就不那么焦虑了，并且不要试图去触碰他们。

你在身边的时候，给孩子一个认识熟悉陌生人的机会。这将有助于让他放心，你不会立即离开让他单独面对陌生的成年人。

让孩子知道发生了什么事

如果你不得不把孩子交给一个不熟悉的人，比如托儿所，在你走之前让孩子知道你要离开。如果你没有告诉他就离开了，下次他可能会更加依恋你，因为他害怕你会消失。

对于稍大一点的孩子，向孩子解释发生了什么。例如，解释一下新保姆是你信任的人。还要说你什么时候回来。在你还在的时候，给孩子时间去认识那个人。

认识新朋友

用积极的肢体语言——微笑、放松的姿势、眼神交流和愉快的声音——热情地迎接他们。你是孩子对陌生人做出反应的向导。不断把孩子介绍给新朋友，孩子结识新朋友、发现他们安全的机会越多，他的恐惧就会越减少。不要担心陌生人的感受，告诉他们你的孩子正在经历一个学习与陌生人相处的阶段。

大多数孩子对陌生人的恐惧持续大约两年。如果孩子对陌生人的恐惧在这段时间之后持续下去，你可以试着培养孩子的独立性。给孩子创造许多新的经历，介绍新的面孔。随着时间的推移，他会意识到没有什么坏事会发生。尽量不要急于解决问题，给孩子自己解决问题的机会。

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