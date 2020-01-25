小儿咳嗽的治疗方法，这五种真的很好用！

孩子生病咳嗽不但身体难受，还会影响正常的生活和休息。有的父母育儿经验不足，面对这种情况，完全不知道该如何帮助孩子缓解咳嗽。今天育姐给大家介绍小儿咳嗽的治疗方法，赶紧来学习一下吧。

1.风湿膏药敷贴

孩子半夜咳嗽且有痰，用风湿膏在后背敷贴能够减少咳嗽次数，让孩子睡个好觉。背部有很多穴位，在这些穴位上敷贴风湿膏可以增强疗效，尽快让孩子好起来。

2.药材浴

中医历史悠久，有很多种中药药材可以缓解咳嗽症状，育姐建议大家使用桂枝和麻黄来治疗小儿咳嗽。锅中倒入清水，将桂枝和麻黄放入进行煎制。煎好后，倒入浴盆中再兑入适量热水，让宝宝在里面洗浴。桂枝和麻黄具有疏通经络的作用，洗中药浴可以帮助孩子散寒，提升抵抗力，从而缓解咳嗽症状。

3.热盐巴敷背

孩子有咳嗽症状，大家使用热盐巴敷背可以有效帮他缓解。热盐巴敷背除了能缓解咳嗽症状外，还能有效祛痰，帮助身体尽快恢复。

取少量盐巴放入锅中翻炒，再把翻炒过的盐巴倒入干净的布袋中，然后趁热将布袋放在孩子后背热敷。需要提醒大家注意的是，不要把热盐巴袋子直接放在孩子后背上，以免发生烫伤。

4.刮痧

刮痧具有很好的治疗效果，但有的父母认为孩子年纪小，不太适合刮痧治疗。其实，2岁以上孩子就可以接受刮痧治疗了。刮痧不但可以缓解咳嗽，还能提升孩子体质让其少生病。请注意，给孩子刮痧一定要请专业中医，并且刮痧时一定要控制好力度，以免让孩子承受过多的痛感。

5.敷肚脐

在孩子肚脐上敷贴中药可以有效缓解咳嗽症状，育姐建议大家选用白芥子和五味子两种药材。白芥子和五味子具有良好的止咳、化痰作用，搭配使用效果更加出色。

除了以上这五种小儿咳嗽的治疗方法，大家在饮食上也要注意，可以让孩子适当多吃止咳化痰的药物，比如萝卜、枇杷、雪梨等。

小儿咳嗽的治疗方法有很多，以上这五种方法供大家参考~如果宝宝咳嗽时间长不见好转或精神状态萎靡，请及时带其就医。

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