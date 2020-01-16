帮你支招，这么办可减轻孕期屁股疼

如果你怀孕了，你可能会经历一些背部疼痛和腹部不适。但你没有预料到的是屁股痛。随着孕周的增加，有一些常见的情况，比如坐骨神经痛，会给你带来很多不适，比如屁股疼。这个时候，你可以采取几个方法来减轻臀部疼痛。

孕期臀部疼痛的原因

在怀孕期间，臀部疼痛可能是由臀部本身的异常而引起疼痛，如痔疮。也可以指从下背部到臀部的疼痛。通常，怀孕期间臀部疼痛的一些常见原因包括以下几点：

1.痔疮

痔疮是肛管或直肠下端静脉充血肿大所致。孕妇更易得，这是因为因为子宫会给肛门和直肠带来额外的压力。如果你因为工作或爱好而不得不长时间站立，疼痛可能会加重。

2.阵痛/宫缩

孕妇的实际情况和感受不一样。有一些人出现腹部绞痛和背部抽筋，会延伸到臀部。疼痛的性质也会有所不同。有些人有痉挛的感觉，而另一些人可能会感到压力、抽痛。

一般来说，宫缩可能会引起不适，但通常并不痛苦。如果宫缩导致臀部疼痛，请及时就医咨询。

3.骨盆带疼痛

大约20%的孕妇受此折磨。这种疼痛是由于胎儿体重和骨盆压力增加引起。其他的症状还包括骨盆区域有戳刺感，以及随着运动而疼痛加剧。虽然骨盆束带疼痛让人不舒服，但它对宝宝没有伤害，不会影响阴道分娩。

4.坐骨神经痛

坐骨神经痛是在坐骨神经受到压力时发生的一种情况。怀孕会引起神经过敏或发炎，子宫扩张会给坐骨神经带来额外的压力。到孕晚期时，宝宝位置的改变作用在你的臀部的神经上，这会引起臀部疼痛。你还会感到背部、臀部和腿部有灼烧感。一些孕妇腿部也有疼痛感。

孕期臀部疼痛怎么办

痔疮的缓解措施

如果疼痛是痔疮引起的，你可以尝试泡个温水浴或坐浴。

* 不要久坐，避免长时间站着，以免给肛门带来额外的压力。

* 侧躺可以减轻压力。

* 每天喝大量的水，这有助于降低便秘的风险。

* 多吃纤维和全麦食品、水果和蔬菜。

坐骨神经痛的护理方法

对于坐骨神经痛或骨盆疼痛，你可以采取以下步骤：

* 以非处方止痛药如对乙酰氨基酚减少不适，建议谨遵医嘱。

* 洗个热水澡或淋浴，来舒缓紧绷的肌肉。

* 穿支撑骨盆的腰带，以减轻下背部和骨盆的压力。

* 避免做加重疼痛的活动，比如举起重物。

* 下床、下车时，注意尽量保持双腿并拢。

* 睡觉时在两腿之间放一个枕头，这有助于建立正确的身体定位姿势。

需要及时就医的紧急情况

怀孕本身就是一件很艰辛的事情了，但不管原因是什么，臀部疼痛会使你很难舒适地完成日常活动。如果你有以下症状，请及时就医:

✘ 疼痛难忍，让你感到很不适。

✘ 局部大量出血(比犯痔疮出血量更大)

✘ 阴道流出大量液体(羊水)

✘ 你失去了对膀胱/肠道的控制。

✘ 疼痛持续时间较长。

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