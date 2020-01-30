宝宝老是咳嗽怎么办？对症下药才能好得快！

冬天是疾病高发季，宝宝生病后常常会出现咳嗽症状。有的家长发现，宝宝咳嗽通常出现在早上和晚上，而且总是咳个不停，根本无法缓解，对正常的生活休息产生了很大影响。那么，宝宝老是咳嗽怎么办？今天育姐就来说一说正确的应对方法，赶紧来了解一下吧。

宝宝咳嗽的分类和原因

咳嗽是身体的一种防御性神经反应，按照咳嗽时间可分为三类，按临床分有两种，一起了解下：

1.按咳嗽时间划分

（1）急性咳嗽：小于三周

宝宝急性咳嗽，最常见的病因就是普通感冒。除了感冒外，宝宝患过敏性鼻炎、急性鼻窦炎、急性支气管炎等疾病时，也有可能出现急性咳嗽。

（2）亚急性咳嗽：三到八周

宝宝感冒好了后仍然有咳嗽症状，通常被称为感染后咳嗽，他就是一种亚急性咳嗽。另外，哮喘、细菌性鼻窦炎等疾病也有可能引起宝宝亚急性咳嗽。

（3）慢性咳嗽：八周以上

宝宝慢性咳嗽通常有两种情况，一种是X光片上有明显肺部病变，比如肺结核、肺炎等等；还有一种情况是X光片没有明确病变，这种咳嗽也被称为不明原因的慢性咳嗽。

2.按临床分型

（1）干咳

干咳是指咳嗽时没有痰或痰液很少。引起宝宝干咳的疾病有：急性支气管炎初期、支气管异物或受压、喉癌、慢性咽喉炎等。

（2）湿咳

湿咳发作时伴有痰液，每天的咳痰量大于10毫升。宝宝患空洞型肺结核、肺炎、慢性支气管炎、支气管扩张等疾病时，会出现湿咳症状。

宝宝老是咳嗽怎么办

宝宝老是咳嗽，大家要根据宝宝的病情对症用药，这样他才能尽快康复。

如果宝宝是阵咳或刺激性干咳，育姐建议给他服用喷托维林；如果宝宝反复咳嗽，还伴有呼吸急促、窒息等表现时，应给他服用氨溴索或羧甲司坦；如果宝宝频繁咳嗽或咳嗽的很厉害，可服用苯丙哌林来缓解。

育姐提醒大家，不管是非处方药还是处方药，最好带宝宝去医院就诊查明病因，在医生指导下科学服药。

宝宝老是咳嗽怎么办？大家一定要找到具体病因，然后对症进行治疗，千万不要盲目服药。

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