制服挑食宝宝，只需用这7招

宝宝挑食有很多弊端，其中之一就是阻碍宝宝的健康成长。所以在宝宝的成长道路上，家长要想尽办法制服宝宝挑食的毛病。当然首先家长要掌握宝宝挑食的表现，在确定宝宝有挑食毛病后，不妨用下面一些技巧制服宝宝挑食的毛病。

宝宝挑食的表现有哪些？

怎么确定宝宝有没有挑食毛病呢？主要看宝宝有没有这些表现，比如宝宝只认定几种食物，其它食物都不吃；比如宝宝某样东西吃的少，只吃几口；比如无论家长怎么哄，宝宝就是不肯吃饭……这些都是挑食的表现，如果你家有个这样的宝宝，那么就可以用下面的妙招轻松应对。

制服宝宝挑食的妙招

1.正确应对不吃饭问题

很多宝宝遇到自己不喜欢的菜可能会拒绝吃饭。这个时候家长别逼孩子，但也不要哄孩子，直接把饭菜端走，并且在正餐之间也别给孩子吃零食，这样孩子们就会明白吃饭和不挑食的重要性。同时，当孩子乖乖吃饭时，家长也应该鼓励孩子。

2.营造好的就餐氛围

就餐时，可以一家人都坐一起，边吃还可以边聊趣事。这样宝宝就会被吸引过去就餐。当然餐桌上也要有宝宝爱吃的食物。

3.设计就餐游戏

很多小宝宝喜欢被人夸，所以不妨通过游戏的方式让他们乖乖就餐。比如家长可以和宝宝比赛，看谁吃饭吃的快。家长可以让着宝宝，故意让宝宝赢。一旦宝宝赢了，赶紧夸他。

4.食物混搭法

在给宝宝准备食物时可以通过混搭法让宝宝吃他们不喜欢吃的食物。比如可以把宝宝不喜欢吃的蔬菜放到饺子馅里；可以把宝宝不喜欢吃的水果榨成汁混搭在牛奶里。总之，要通过各种方法把宝宝不喜欢吃的食物同喜欢的食物混搭，最后达到让宝宝食用的目的。

5.让宝宝当小助手

家长准备饭菜时，可以让宝宝当小助手，比如让宝宝帮忙剥豆子，摘青菜……宝宝参与到饭菜的制作当中，也就会对食物感兴趣，自然就不会挑食。

6.别给太多食物

宝宝的食量有限，如果家长给孩子添太多食物，宝宝就会反感。所以想宝宝乖乖吃饭，不挑食，最好的办法就是根据他们的食量准备饭菜。

7.遵循几不要原则

宝宝吃饭时不要催促；不要给宝宝大块的食物；不要在就餐前给宝宝吃太多甜食或者喝太多牛奶。

总之，想宝宝不挑食，家长可以参考上面的小妙招。

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