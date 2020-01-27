孕期嘴馋想喝汽水？小心伤了胎宝宝

过年期间，好吃好喝的不要太多，但孕妈妈可要控制好自己哟~比如说汽水，不是你想喝就能喝，以免对胎儿有不好的影响。具体内容下面我们一起了解一下。

孕妈妈要慎喝碳酸饮料

虽然没有规定说孕妈妈不能喝碳酸饮料，但是大部分医生都建议，孕妈妈要慎喝碳酸饮料。我们都知道，很多饮品对身体都有一定的刺激性，孕期更要注意。例如，孕妈妈最好不要喝茶水，因为茶叶中含较多的茶碱，可能会影响胎儿的正常发育。

而碳酸饮料中的碳酸会影响孕妈妈对钙的吸收，进而影响胎儿的正常发育。因此，为了自己和宝宝的身体健康，在孕期孕妈妈最好不要喝碳酸饮料。

孕期喝碳酸对胎儿威胁大！

1.容易出现出现低血糖

众所皆知，碳酸饮料含糖量十分高，只是在品尝过程中被强烈的刺激性气味所掩盖。如果孕妈妈常喝碳酸饮料，就会使体内糖分超标，进而引起妊娠低血糖，影响胎儿发育。

2.胎儿出现缺氧情况

碳酸饮料含有大量的二氧化碳，每当孕妈妈喝碳酸饮料时，这些二氧化碳就会进入到母体内，与体内的血氧含量发生反应，长此以往容易出现供氧不足的情况。

3.胎儿运动次数频繁

碳酸饮料中不仅含有碳酸，也含有不少咖啡因。孕妈妈每次喝碳酸饮料，咖啡因都会刺激到胎儿，使胎儿运动次数频繁。而太过频繁的胎动对胎儿来说，并不是一件好事。

4.影响胎儿的骨骼发育

碳酸饮料中含有磷酸，而磷酸会阻碍人体对钙的吸收。孕期孕妈妈本身要补充大量的钙，饮用碳酸饮料会进一步导致孕妈妈体内钙元素缺少。这样孕妈妈不仅容易骨质疏松，也会影响胎儿的骨骼发育。

5.导致胎儿发育畸形

碳酸饮料中除了含有咖啡因，使胎儿运动次数异常，也含有香料和添加剂，这些物质都有可能导致胎儿发育畸形。

以上是孕妈妈慎喝碳酸饮料的原因和碳酸饮料对胎儿的不利影响，希望每位孕妈妈为了自身以及胎儿的健康发育着想，远离碳酸饮料。

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