孕妈怎么睡才好？建议用这个姿势

孕妇在怀孕期间仰卧着睡觉很常见，但长时间保持这个姿势会感到不舒服，并且可能导致原本可以避免的健康问题。建议您在孕期的所有阶段都采用左侧卧，以便最安全、最舒适的姿势休息。

如果仰面醒来怎么办?

如果仰卧醒来不用担心，怀孕时意外地仰睡不会对宝宝造成严重伤害。但是，为了你自己的舒适和健康，应该避免在孕早期后长时间处于这种姿势。当你仰卧醒来时，只要改变姿势，然后重新入睡。

怀孕时仰卧着睡觉，腹部位于肠道和血管上。随着孕周增加，会变得越来越不舒服。来自该位置的压力可导致：腰背痛、呼吸问题、消化问题、低血压、痔疮、怀孕时仰睡也会减少心脏和婴儿的血液循环。

枕头的妙用

你可以用枕头支撑自己，这样在怀孕的时候仰卧会更舒服。如果你在夜间出现胃灼热，拿个枕头放在头和身体后面。也可以用枕头支撑自己，以缓解怀孕后呼吸急促的情况。

孕20周以后，你应该在肚子下面放一个薄枕头。这将有助于支撑日益增长的腹部的重量。如果有背痛的问题，也应该在腹部下垫个枕头。

侧卧姿势

研究表明，在怀孕的所有阶段最好都侧睡。侧卧可以帮助你更好地呼吸，减少子宫的压力。虽然在怀孕的前三个月你仍然可以仰卧着睡觉，但建议你在这段时间开始侧卧着睡觉。从怀孕的前几周开始，可以帮助习惯这个姿势。

根据美国怀孕协会的说法，左侧卧姿势是最好的睡姿。这么做有助于向胎盘和宝宝输送更多的营养和血液。左侧卧也可以使子宫远离肝脏，肝脏位于腹部的右侧。还有，当侧睡时建议保持膝盖和腿弯曲，可以防止心脏超负荷工作。

怎样睡才能舒服?

采用侧卧位时，你应该在大腿下面（不是放在膝盖之间）放一个枕头，最好是一个又厚又结实的枕头，可以减轻小腿和下背部的压力。

如果你喜欢右侧卧，不要担心。虽然左侧卧被认为更好，但是右侧卧仍然可以减轻怀孕期间的许多不适。主要是怀孕期间应避免仰卧睡觉，以免引起疼痛和其他健康问题。

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