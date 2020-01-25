怎样学会坚强？这么做让娃Be strong

内心强大的孩子往往能够随时准备好迎接世界的挑战，他们能够有效地解决问题，从失败中尽快恢复过来，并且能够应对种种困难。

精神力量不是表现得盛气凌人或压抑自己的情绪，也不是表现的不友善或喜欢挑衅。相反的，坚强的孩子非常有韧性，他们有足够地勇气和信心充分发挥自己的潜力。

帮助孩子发展“精神力量”需要三管齐下的方法：教他们用更现实的想法代替消极的想法，帮助他们学会控制情绪，并向他们展示如何采取积极的行动。以下10个策略将帮助孩子拥有成为一个心智健全的成年人所需的力量：

1.教授特定技能

传授孩子特定技能，比如解决问题的技能、冲动控制和自律等等。积极鼓励孩子，比如有做任何事下次一定能做得更好，而不是仅仅让他们为自己的错误而受罚。这些技能都将帮助孩子学会有成效的行为，即使是在面对诱惑、挫折或者在艰难的环境时。

2.允许孩子犯错

告诉孩子错误是学习过程的一部分，这样他就不会因为犯错而感到羞愧或尴尬。在安全的情况下考虑自然后果，并和他讨论如何才能避免下次重复同样的错误。

3.教孩子正确面对消极

当孩子感到情绪低落，并对未来抱有消极的态度时，他们很难感到坚强。教孩子正确看待消极的想法，让他更现实地思考，用现实但乐观的态度帮助孩子度过困难时期。

4.鼓励孩子直面恐惧

如果孩子总是避免任何自己害怕的事情，将永远不会获得自信，他需要学会处理让自己不舒服的感觉。无论孩子是害怕黑暗，还是害怕遇到陌生人，帮助孩子一小步一小步地直面他的恐惧，为他加油，表扬他的努力，奖励他勇敢，他会知道自己是一个有能力的孩子，就可以慢慢走出他的心理舒适区。

5.让孩子学会输

父母们会在孩子需要的时候提供帮助，但有时把他从困境中救出来会让孩子更加无助。让你的孩子学会输，让他知道自己对“输”有责任，在此之后的支持和指导就可以帮助孩子建立精神力量。

6.塑造个性

孩子们需要一个道德标准来帮助他们做出健康正确的决定，努力把你正确的价值观灌输给孩子，比如强调诚实和同情心的重要性，而不是不惜一切代价赢得胜利。理解自己价值观的孩子更有可能做出相对正确的选择。

7.懂得感恩

感恩是对“自怜”和其他不良习惯的一种很好的补救方法，这些坏习惯可以会让孩子变得脆弱。帮助孩子确认世界上一切美好的事物，这样即使在他最糟糕的日子里，他也会看到有很多值得感激的事情。感恩可以提升孩子的情绪，鼓励孩子主动解决问题。

8.承担个人责任

建立精神力量需要学会承担个人的责任。当你的孩子犯了错误或行为不端时，要考虑解释，但不要找借口。如果你的孩子试图责怪别人的想法、感觉或行为，那就需要及时纠正他。

9.传授情绪调节的技巧

不要在孩子生气的时候极力让他马上平静下来，也不要在他每次伤心的时候让他尽快高兴起来。相反地，教会他如何独自处理不舒服的情绪，这样就不会依赖你来调节他的情绪。要知道，了解自己感受并知道如何应对的孩子更容易应对挑战。

10.做精神力量的榜样

告诉你的孩子如何变得坚强，是鼓励他发展精神力量的最好方法。谈谈你的个人目标，告诉孩子你正在采取措施让自己变得更强大，和孩子一起成为乐观而坚强的人。

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