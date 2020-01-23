胎儿是大是小，“吃”不是唯一因素

妈妈们好不容易怀上了孩子，都希望自己腹中的胎儿健健康康，顺利发育。育姐的朋友小慧就在今年怀了孕，秉着给宝宝充分营养的想法，每日服用维生素，膳食也要额外增加，结果产检被医生告知体重超胖。其实，胎儿的大小与母体的饮很大食量没有联系。若母亲食补过多，会营养过剩并且“变胖”，这样既会影响生产过程，还可能会患上高血压、糖尿病。那么该如何只长胎不长胖呢？

1.母亲的营养补给

虽说不是决定性因素，但还是有一定影响的。若孕妈平时营养摄取充分，胎儿也能成功吸收，胎儿的体型发育会大一些，不过正常的胎儿体重在5-8斤，所以体型只会是偏大，不会相差很大。有的宝妈们在孕期内体重急速增长，增重了六七十斤，事实上，很大一部分都在宝妈的身上。

2.基因决定体型

基因决定了人的身高，胎儿的体型也是受到基因影响的。举个例子，体型高大的父母，一般出生的胎儿骨架也会较大；身高矮小的父母，胎儿的体格往往也小一些。

3.孕期血糖水平

母亲怀孕时会得妊娠糖尿病，虽然在产后便会慢慢降至正常，但孕期血糖太高也会大大增加以后患得糖尿病的概率。若怀孕期间母体血糖水平超标，胎儿容易体型过大，诞下“巨大儿”。严重者会影响到胎儿的大脑发育，造成智力缺陷或者身材畸形。

4.子宫环境

科学研究表明，将来自体型较大母体的受精卵移植到正常女性中，胎儿变大的概率会比在肥胖妇女身体中成长来的小，也就是说，子宫环境也影响胎儿的发育，并且子宫内的羊水也会影响胎儿的体型发育。医生建议，在怀孕之前的3-4个月时，就要准备为胎儿准备一个适合的子宫环境，平时注意膳食搭配，多做运动，少吃生冷食物。

5.怀胎数量

怀胎多数的孕妈，需要把身体内的营养分别供给多个孩子，母体子宫大小也是有限的，通常这些胎儿的体型会略微小一点。因此若宝妈不止怀胎一个，更要注重自身摄取足够的营养，为胎儿的发育提供必要条件。

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