什么是RIE育儿法？利弊都分析给你看

关于RIE育儿法，大家都了解多少呢？这是一种倡导一切回归自然的育儿理论，可以帮助大家培养一个自信、独立、能干的孩子。下面让我们来具体了解一下~

RIE育儿法受追捧的原因

无论你是一个新生儿的母亲还是一个蹒跚学步幼儿的父亲，当你意识到你现在对另一个人负有责任时，你都会感到无比的不安。对这个小家伙来说，你几乎是他们生活的中心。他们所需要的一切，无论是食物、安全还是爱、模仿、学习，都是由你提供的。

出于这个原因，RIE育儿法的支持者鼓励父母从一开始就让他们的孩子参与到对自己的照顾中，以便减轻父母的一些压力。从第一天开始，你要和你的宝宝说话，把他们当作一个有尊严的人，而不是一个无助的婴儿。

例如，每次给宝宝换尿布时，不仅告诉宝宝他们要做什么，而且还请求宝宝的允许。尽管新生儿不能回答，但RIE父母仍然坚持他们正在为宝宝未来的自主建立一个重要的基础。

更重要的是，使用RIE育儿方法的父母认为，尊重孩子对自己身体的选择是非常重要的，孩子的身体不是自己的财产，他们不想强迫孩子进行身体接触，也不想让其他人强迫孩子进行身体接触，甚至这包括未经允许更换尿布，未经允许捡起尿布，强迫他们违背自己的意愿拥抱或亲吻某人。

什么是RIE育儿法?

RIE代表婴儿教养者的资源，发音为“rye”，是早教专家玛格达·格伯(Magda Gerber)于1978年提出的一种育儿哲学，她敦促父母作为独特的人与婴儿互动。近年来，RIE育儿法越来越受欢迎，RIE的基本前提是父母需要相信宝宝能够在没有父母大量干预的情况下参与活动和玩耍。

总的来说，当你允许和鼓励孩子们在生活中有独立的时刻时，你不仅在建立他们的信心，而且在鼓励他们的能力。此外，格伯表示，当你“授权”给宝宝很多事时，你可以减轻一些育儿压力。她说，最终宝宝将学会参与自己的照顾。

RIE育儿法的目标是将婴儿视为一个独特的人而不是一个物体，使用这种育儿方法的父母相信他们的孩子，并仔细观察他们，试图了解他们的需要。

此外，婴儿可以有很多不间断的玩耍时间来探索周围的环境，目的是自学新的生活技能。这意味着，每当宝宝遇到问题或无法驾驭某个事物时，父母不会立即采取行动营救他们。他们忍住让孩子有足够的空间去自己想办法。作为一名教养者，他们只在必要时提供帮助，让孩子自己掌握不同的技能。

他们也鼓励他们的孩子参加对自己的照顾。除了解释他们在做什么，比如换尿布或扣上汽车座椅，他们还要求婴儿参与其中。例如，他们可能会说“我帮你擦屁股的时候，你能抬起腿吗?”尽管新生儿需要爸爸妈妈帮他们做这些，但最终，婴儿还是可以自己通过抬起腿来参与尿布的更换。

RIE教育的利弊

大多数采用RIE教育方式的家长认为，当孩子在照顾孩子方面得到一些“适当的选择”时，他们会发展出更好的自主意识。家长们希望自己的孩子不仅学会如何对自己的身体做出健康的选择，而且还要学会尊重他人的身体。

△ 优点

说到RIE育儿法，它建议你不应该只是对宝宝做一些事情，比如换尿布，而是应该开始征求许可。这一请求为让你的孩子对他们的遭遇有发言权奠定了基础。

同样，RIE育儿强调父母观察孩子是为了解读他们的暗示。很多时候，婴儿会哭，父母会假设婴儿需要什么。他们说“哦，她一定饿了，”或者“他太累了。”虽然这些说法有时是真的，但事实并非总是如此。

因此，RIE的支持者建议，父母不要急于解决这个问题，而是先观察孩子。通过这样做，父母可以减轻自己很大的压力。更重要的是，这让他们觉得他们的工作就是让自己的孩子在任何时候都能得到照顾。父母们认识到，孩子将经历一系列的感受，而不是对孩子的生活进行管理或控制。同时，当孩子们真正需要帮助的时候，当他们看到他们的父母是安全可靠的时候，他们会感到很舒服。

父母也从RIE育儿中受益，因为这种育儿方式使他们更清楚自己的孩子是谁，他们需要什么。通过仔细观察，他们学会了不轻易下结论。

△ 弊端

儿科医生警告说，婴儿在成长过程中会经历许多发育阶段，这使得很难对某些养育方式是否有效做出笼统的陈述。他们还指出，包括婴儿在内的儿童在接触、交流、限制设置和清晰的界限中茁壮成长。所以，太多的观察，太少的管理和爱会造成问题。

更重要的是，婴儿相对无助，通过父母体验世界，这意味着他们依靠父母来生存和养育。因此，与他们进行眼神交流和交谈表明你在他们身边，你爱他们。所以，一开始，RIE育儿是一个非常有用的方法。

但是，随着婴儿年龄的增长，RIE就变得复杂了。例如，大约在第一年结束时，宝宝消极情绪开始产生。因此，你不会问一个13个月大的孩子“你现在想换尿布吗”。最有可能的是，幼儿会说“不”，如果时间太长，可能会导致尿布疹，甚至感染。

在这些年龄段，RIE父母可能就需要调整他们的方法。尽管与宝宝交谈并解释你在做什么很重要，但有时你需要为孩子设定一些限制，保护他们的健康和安全。

随着孩子长大，父母可以调整的一个方法是避免问“是”或“不是”的问题。相反，可以试着给孩子一些选择，比如“你想穿红衬衫还是蓝衬衫”，也可以在和孩子说话时用“我们”这个词。例如，他们可能会说“我们现在要把你放在安全座椅上”，或者“我们现在要给你换尿布”。所以，虽然你不一定要申请许可，但你让你的孩子参与了行动。

最后，专家比具体的育儿方式更关心的是被科技分散注意力的父母数量。他们会被电子设备和小工具吸引，或者在网上娱乐几个小时。当这种情况发生时，他们实际上并没有注意到自己的孩子，这可能会产生严重的后果。宝宝需要父母抱着他们，和他们说话，唱歌，读书，喂养他们，爱他们。

说到育儿，其实没有一刀切的方法。事实上，大多数成功的父母为了满足孩子和家庭的需要，往往会结合几种不同的育儿方式。毕竟，没有人比自己的父母更了解孩子。因此，尽管像RIE育儿这样的育儿方式在为父母提供育儿方法方面有参考性，但它们不应该被用来给其他父母贴标签，这些育儿方式只是用来指导你发展自己独特的方式。

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