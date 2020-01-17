孕期喝水太单调？不妨尝下这几类茶

为了胎儿的发育和安全，准妈妈们都会特别注意入口的食物，比如咖啡、奶茶都不再喝了，只敢喝白开水。但是水喝久了太过于单调，有没有其他饮品适合准妈妈呢？下面就推荐几类适合准妈妈的茶，不仅安全健康，还对胎儿发育有利哦~

孕期喝什么茶有益？

1.柠檬茶

柠檬茶中的维生素比较丰富，尤其是维生素C，多喝对健康有益。另外孕早期的准妈妈们会有孕吐的情况，喝柠檬茶则可以缓解。

2.柚子茶

柚子作为常见的水果，其中含有很多人体必须的营养素，比如铁、钙、镁、蛋白质等等，这其中蛋白质含量在水果中也是身居前位的。此外柚子茶还可以健胃消食，化解痰多咳嗽等症状。

3.八宝茶

八宝茶中的食物比较多，有核桃仁、桂圆、红枣、枸杞等，这些都是非常适合准妈妈的食物，长期饮用可以稳定情绪、提神健脑，增进免疫力。

4.薄荷茶

薄荷茶含有单宁、薄荷精成分，可以消除准妈妈的疲劳感，还有益缓解压力。特别是对于妊娠反应过大的准妈妈来说，它的作用很明显，所以很不少人都喜欢喝。

5.玫瑰花茶

玫瑰花茶不仅可以美容，还含有丰富的维生素C，而准妈妈恰恰需要摄入大量维生素C。除此以外，玫瑰花还可以促进铁的吸收，有着预防缺铁性贫血的功效。

6.菊花茶

菊花茶制作方法简单，味道清淡，可以舒缓心情，更重要的是它不含咖啡碱。孕期时准妈妈容易心浮气躁，因此喝点菊花茶很有益。

7.绿茶

绿茶中含有丰富的锌，而锌元素对胎儿的发育非常重要。所以如果准妈妈很喜欢喝常规茶，那么不妨适当喝些绿茶，可以促进胎儿发育。

8.枸杞茶

众所周知，枸杞的营养是非常丰富的，里面含有的维生素和微量元素是非常丰富的。准妈妈喝枸杞茶不仅可以改善虚弱体质，还可以起到补血的作用，防止出现贫血问题。

9.水果茶

水果茶由各色水果制成，所以不仅非常好闻，还含有各类营养元素。准妈妈们喝一些不仅可以生津解渴、润肠通便，还有利于消肿和利尿。

10.金银花茶

金银花有抗炎解毒的作用，孕期如果喝些金银花茶可以增强身体的抵抗力，减少生病的几率。

需要注意的是，并不是所有的茶都适合孕期饮用，大家在挑选茶时要注意，最好选择上述所说的茶。如果不放心，可以咨询医生后再尝试哦~

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