真没想到！BB学游泳自信又聪明

据相关研究表明，宝宝上游泳课在泳池中度过快乐的时光有助于促进其变得更加自信和聪明。神马，不相信？那请接着往下看哦~

改善认知功能

进行交叉运动，有助于婴儿的大脑发育。这一运动在大脑中制造神经元，特别是在胼胝体，这有助于从大脑一侧到另一侧的交流、反馈和调制。这将改善：阅读技巧、语言的发展、学术学习、空间意识。

游泳也是一种独特的社会经验，从而进一步增强大脑的力量。澳大利亚格里菲斯大学对7000多名儿童进行的为期四年的研究发现，与非游泳儿童相比，游泳儿童的身心发育更为发达。

减少溺水的危险

溺水是儿童死亡的主因之一。即使是年幼的宝宝，也可以被传授重要的安全技能，比如转身漂浮起来，这样可以挽救他们的生命。

2009年的一项研究虽然规模不大，但发现上过游泳可的1 – 4岁的儿童，溺水风险降低了88%。在中国进行的一项类似的研究发现，游泳课使溺水风险降低了40%。不管确切的数字是多少，这种关系是明确的——课程教给孩子们重要的救生技能，并让他们有安全意识。

另外，当父母积极地参与教孩子游泳时，他们可能会更加意识到溺水的风险。

改善自尊，提升自信

幼儿和小伙伴、老师或家长玩水、互动，加上学习新技能的乐趣，可以增强宝宝的自尊心。在德国的一项研究中，那些从2个月到4岁的孩子上游泳课的人更能适应新的环境，自信心更强，而且比非游泳更独立。另一项德国研究加强了这些发现，说明早期、全年游泳课的参与者：

有更强的自我控制能力

有更强烈的成功欲望

拥有较高的自尊

在社交场合比非游泳者感觉更舒服

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