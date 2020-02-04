孩子太熊又不敢打？赶紧罚一波出口气

有人说孩子都是天使与恶魔的结合体，乖的时候就是上天赐予的礼物，熊的时候恨不得给他两巴掌。然而经历过现代育儿知识洗礼的我们都知道，打孩子是个非常错误的教育方式，但是孩子太熊了又气不过，该怎么办呢？不妨用下面这些方式“狠狠的”罚一波~

1.口头教育

应对范围：和朋友吵架、抢玩具等等

具体方法：放下手边的事情，然后走到孩子的面前，让他知道你非常在意这件事情；接着就要问清楚，孩子为什么吵架，记得一定要让孩子把话说完。如果是孩子的问题，那么就要教育他们，打人、抢东西都不是正确的方式，好朋友之间要互相分享和体谅；最后记得让孩子向对方道歉。

注意：教育孩子要以理服人，而不是用大声音压住或者威胁他们；注意自己的言辞，不要伤及孩子的自尊心。

2.罚坐

应对范围：吵闹、扰民等等

具体方法：家里可以设置一个专门的惩罚区，可以放一张椅子或者一个瑜伽垫，墙上贴好“惩罚区”。此外还可以准备一个沙漏（强烈建议准备个沙漏）或者闹钟，方便计时。

注意：处罚区选在不太明显的地方，千万不可正对大门；处罚时间要提前和孩子说好；结束之后，记得问问孩子，知不知道为什么被罚。

3.做家务

应对范围：乱丢玩具、乱涂乱画等等

具体方式：把家里一些利索能及的家务留给孩子，或者是让孩子收拾残局，比如把墙擦干净、整理好自己乱丢的玩具等等。

注意：孩子做家务的时候，大人要看着点，以免出现意外；如果孩子比较小，那么要适当给予一些帮助；结束后要询问孩子学到了什么。

4.画画

应对范围：脾气暴躁、经常骂人、打人、咬人等等

具体方法：家里准备一个桌子，要区别于家里的饭桌、书桌等，以免孩子未来用到这些桌子时会有恐惧心里。每当孩子犯错的时候，大人可以搬出惩罚桌，准备好画册和画笔，让孩子画出当时心中所想。

注意：如果孩子受伤了，那么最好先处理好伤口；大人一定要控制好自己的情绪，虽然这个时候你可能很暴躁；可以尝试从孩子的画中，了解他们的心中所想，并且尝试开导。

5.罚站

应对范围：在车上蹦蹦跳跳、故意从高处往下跳等等

具体方法：其实方法和罚坐类似，也是在家里选择一个处罚区，只不过不设置凳子；地上最好铺上一个软垫，同时准备一个计时装置，方便计时触发时间。

注意：处罚区不要正对大门，也不要太明显，以免伤及孩子的自尊；处罚时间不要太长，毕竟站着比坐着更辛苦；最后也要告诉孩子处罚原因，让他知道自己为什么被罚。

6.看书、写字

应对范围：暴力、偷东西、撒谎等等

具体方法：在处罚区铺上垫子或者放个小桌子，准备好铅笔、画纸、故事书、彩笔等等，让孩子自己选择是写字还是看书，让他逐渐平和自己的情绪。

注意：如果还有其他事情要做，可以让孩子自己先去处罚区；不要大声斥责孩子，要等情绪平和后去询问孩子犯错的原因，并做对应的处理。

7.没收财物

应对范围：乱丢东西、吵闹不止、不收拾玩具等等

具体方法：没收孩子的财物，以作惩罚，比如没有收拾的玩具，缩减当月零花钱等等。

注意：最好能放下手头所有的事情，让他知道自己在被爸爸和妈妈关注；警戒孩子以后不可以再乱丢东西、随意吵闹，否则下次惩罚会加重。

8.排豆豆

应对范围：缺乏耐心、乱丢东西等等

具体方法：可以准备一个专门放彩色珠子的盘子，几个塑料罐子；然后让孩子把各种颜色的珠子挑出来，并且放在对应颜色的罐子里。

注意：此惩罚的主要目的有两个，一个是培养孩子的耐心，另一个就是训练孩子养成物归原处的习惯；如果孩子本身比较叛逆，那么可以先罚站、罚坐后再进行该惩罚。

9.禁止权利

应对范围：拒绝刷牙、挑食等等

具体方法：在吃东西之前，就要提醒孩子，如果拒绝刷牙，那么以后将会禁止再次食用；饭桌上挑食，就禁止看动画片。

注意：控制自己的音量，不要让孩子感受到你的愤怒；让孩子知道自己为什么被惩罚，等到将来表现好，就逐渐恢复他们的权利。

10.打手心

应对范围：打架、偷窃等等

具体方法：用旧报纸制作一根纸棍子，表层可以包上一层白纸，并且写上戒棍、王家棒等等；可以放在孩子够不到但是能看到的地方，以作警示。

注意：制作的时候要让孩子在场，并且告诉他这根棍棍的作用；体罚毕竟不是最优解，所以大部分情况下应作为威慑，而不是随意拿来使用；只有等上述惩罚都没用的时候，才可以拿出来；记得注意安全和力道，主要是惩戒，不是真的要把孩子打疼。

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