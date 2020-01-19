表亲婚育被控乱伦，坚称DNA检测没问题

据英国《每日邮报》报道，日前，美国一对夫妻近亲结婚并怀孕后被指控乱伦。据了解，这对夫妻有可能被判处5年以上有期徒刑和一万美元罚款。但这对夫妻向媒体表示自己没有违法，他们在备孕前做过基因检测，确认没有问题才怀孕的。

表兄妹感情非同一般，前往外地登记结婚

这对夫妻中，丈夫的名字是迈克·李，妻子的名字是安琪拉·佩恩，今年都是38岁，来自犹他州。据了解，妻子的爸爸和丈夫的妈妈是兄妹关系，也就是说，这对夫妻是表兄妹关系。

犹他州法律规定：近亲禁止结婚，但双方年满65周岁且没有生育能力除外。2019年3月，两人开车前往科罗拉多州格兰美欣登记结婚。据了解，妻子佩恩此前结过婚，并育有3名孩子。

佩恩表示，她和表哥在上小学二年级时就互生好感，但后来不知何故分开了。10年后他们再次重逢时，感情越来越亲密。他们之间的感情非同一般，既有共同的性爱追求，也有友谊及家族方面的密切联系。

怀孕前曾做过基因检测，仍遭到乱伦指控

佩恩在接受媒体采访时表示，在生育孩子问题上他们处理的十分谨慎。身边所有人都在告诫他们：“不要冒险，别不负责任”、“不要干傻事”，所以，他们接受了基因检测，结果显示他们可以生育孩子。夫妻俩为此感到十分高兴。

现在佩恩已经怀孕，预产期就在今年5月。夫妻俩表示，他们正在展望美好未来，没想到会被指控乱伦。两人准备参加一档电视节目，诉说他们非同一般的经历，表明孕检结果没有问题，并呼吁对相关法律进行修改。

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