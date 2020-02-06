儿童退烧药哪个效果好？当妈的一定要了解清楚

孩子生病了，常会出现发烧症状。如果孩子体温没有超过38.5℃，或精神状态还不错，可使用物理降温法帮他降温退烧。如果体温超过38.5℃，或精神萎靡，就要给孩子服用退烧药了。市场上的儿童退烧药有很多种，那么，儿童退烧药哪个效果好？

儿童退烧药哪个效果好

目前在临床上，医生常使用对乙酰氨基酚口服溶液帮助儿童降温退烧。治疗儿童发烧，应根据宝宝月龄和体重决定用药剂量，而乙酰氨基酚口服溶液是一种口服溶液剂，取药计量既方便又准确，非常适合育儿经验不足的父母使用。退烧栓剂的剂量是固定的，不好把握，不推荐大家使用。

除了对乙酰氨基酚口服溶液，布洛芬退烧药效果也很好。与其他退烧药相比，布洛芬在药效和安全性上要强出不少，而且它副作用小，不会刺激孩子的肠胃道，这里要提醒一句，布洛芬对宝宝月龄要求更高，宝宝满6个月才适合服用。

儿童服用退烧药的注意事项

大家在给儿童服用退烧药时，以下几点一定要牢记在心：

1.不吃成人退烧药

儿童的肝脏功能和肾脏功能尚未发育完全，解毒和排泄功能较差。服用成人退烧药有可能造成药物沉积在肝脏或肾脏里面，无法排出体外，进而影响身体健康。

2.退烧药不能混着吃

儿童退烧药最好只选择一种，不要给孩子服用两种以上的退烧药。不同种类的退烧药剂量不同，药效也不同，同时服用无法精准掌控用药剂量，有可能造成用药过猛，让孩子体温下降过快，产生新的问题。而且服用两种以上的退烧药，给身体带来的副作用也很大。

3.连续服药不能超过3天

育姐提醒大家，给孩子服用退烧药不能超过3天。如果3天后孩子仍然没有退烧，应及时带他去医院就诊，请医生进行治疗。儿童长时间服用退烧药，副作用有可能会对身体造成损伤。

4.不要搭配服用消炎药

有的父母在给孩子服用退烧药时，还会让他吃点消炎药。其实，这种做法是错误的。导致孩子发烧的原因有可能是病毒感染，也有可能是细菌感染，如果不能确定具体病因，盲目服用消炎药是没有效果的，反而会增加肾脏的代谢负担。

儿童退烧药哪个效果好？各位妈妈看完以上内容应该都清楚了吧。育姐最后提醒大家，给孩子服用退烧药一定要遵医嘱或者按照说明书进行。如果服药后退烧效果不理想，请及时带他去医院就诊。

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