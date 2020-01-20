快速退烧的方法儿童，这六种简单又实用

孩子发烧让爸爸妈妈十分担心，总想着给他尽快退烧。然而有一些父母不懂如何给孩子退烧，只能干着急。下面育姐给大家介绍一下快速退烧的方法儿童，这六种既简单又实用，可以一试。

1.捂住囟门

孩子一岁半前，囟门尚未完全闭合。等孩子睡着后，大家可以用手心将孩子的前囟门捂住，直至孩子额头开始冒汗为止。通常而言，捂15分钟到半小时孩子就会出汗。出汗加快身体散热，达到尽快退烧的目的。

2.温湿敷

准备一盆35℃的温水，将毛巾放入其中浸湿，捞出拧干后放在孩子额头温湿敷。请注意，每隔10-15分钟要更换一次毛巾。

3.搓脚心和四肢

先用手揉搓孩子的脚心，接着是双腿双手，然后是手臂和后背，最后是双耳和百会穴，把这些部位搓热后，孩子过一会就会出汗了，从而散热降温。

4.热水泡脚

在脚盆里倒入40℃左右温水，使水面没过孩子的脚踝。孩子在泡脚时，大家要用手搓揉他的脚丫，从而促进血管扩张，让孩子感到舒服一些，减轻不适感。 请注意，儿童泡脚的时间不宜过长，5-10分钟即可。

5.使用退热贴

这种方法和温湿敷差不多，但使用起来更方便。孩子发烧体温在38.5℃以下可以不用使用退热贴，体温在38.5℃以上则需要给孩子贴退热贴。

6.按摩法

通过按摩可以有效降低孩子体温，下面给大家介绍几种常用方法：

（1）推天河水

在拇指上涂抹少量冰水，在天河水推50次。大家可以在孩子手腕横纹到肘部横纹处找到天河水穴。

（2）按大鱼际

用拇指指甲在大鱼际穴垂直按压2分钟左右。大鱼际穴在手掌伸开时明显凸起的地方。

（3）按揉列缺穴

列缺穴位于前臂部和桡骨茎突上面，腕横纹上1.5寸，用拇指按揉孩子双手手腕处的列缺穴两分钟。

（4）按合谷穴

在虎口位置找到合谷穴，大家用拇指点按50次，先按一只手，按完后换另一只手。

（5）清肺经

肺经位于无名指指腹，大家用拇指和食指把孩子无名指尖夹住，从指尖推向指根50次。

Tip:判断孩子发烧时病情严重与否的方法

孩子手脚冰凉，脸色发白，说明体温还会继续升高；孩子手脚变暖，身上有汗，说明体温不会继续升高。如果孩子发烧体温超过39.5℃，且精神萎靡、有惊厥或嗜睡表现，大家要及时送去医院就诊。

以上这些快速退烧的方法儿童，大家学会了吗？如果不放心，可以咨询医生如何应对。

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