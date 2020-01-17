少女怀孕后被杀害，男友称：不想负责

据英国《每日邮报》报道，前年，美国一名少女与男朋友偷尝禁果后怀孕了。在怀孕6个月时，她将喜讯告诉男朋友，没想到男朋友竟持刀将其杀死，一尸两命。近日，年满18岁的男朋友被判处65年有期徒刑。

少女偷吃禁果后怀孕，男友恼羞成怒持刀杀人

这起凶杀案发生在印第安纳州圣约瑟夫县，遇害少女名叫布丽安娜·鲁塞朗，时年17岁，是一名高中啦啦队长。据了解，布丽安娜性格开朗，在课外活动中与16岁的同校男生亚伦·特雷霍相识相恋。

2018年夏天，布丽安娜发现自己怀孕后，一直努力不让其他人知晓。直至怀孕6个月时，她才跟男朋友亚伦说：“你马上就要当爸爸啦”。亚伦得知此事后非常吃惊，他根本不想要孩子，要求布丽安娜去医院堕胎，但已经来不及了。

亚伦对此十分愤怒，便萌生了杀人歹念。2018年12月，他持刀杀死布丽安娜后，将尸体放入黑色垃圾袋中搬到室外，并扔到垃圾桶里。接着，她开车前往芝加哥，将杀人凶器和布丽安娜的手机丢到河里毁灭证据。案发后亚伦被逮捕归案，他对杀人事实供认不讳：“这样可以让她快点死”。

凶手被判65年监禁，亲人怀念受害少女

1月7日，当地高级法院对这起凶杀案进行了宣判。法官以杀人罪判处亚伦55有期徒刑，以杀害儿童罪判处他10年有期徒刑。据了解，在扣除已羁押的394天后，这两项刑罚将合并执行。

在宣判前，亚伦向女友的亲人表达了歉意。布丽安娜的妈妈在宣判后表示，女儿终于获得了一个公道。布丽安娜的外公也旁听了宣判，他表示，外孙女是一个优秀的孩子，生前不仅是啦啦队长，还是足球队经理和校垒球队教练。“她不该这样死去，太悲惨了。”

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